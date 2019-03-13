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Ученые представили новую теорию о странном астероиде Оумуамуа

Ученые рассказали о новой теории, которая затрагивает астероид Oumuamua. В новом исследовании они рассмотрели особенности космического объекта.
Ученые представили новую теорию о странном астероиде Оумуамуа

Одна из самых странных астрономических историй последних нескольких лет - это внезапное появление того, что ученые считают первым межзвездным объектом, когда-либо обнаруженным в Солнечной системе. Космический камень в форме сигары, известный как Oumuamua, озадачил исследователей.

Сначала научные работники не могли решить, был ли это астероид или комета, а затем разгорелись споры о том, почему Oumuamua ускорился после того, как он совершил оборот вокруг Солнца и направился обратно в космос. Последний пункт все еще является предметом продолжающегося исследования.

Некоторые астрономы предположили, что объект на самом деле был каким-то инопланетным кораблем или, возможно, просто его частью. Странное поведение можно объяснить наличием какой-то двигательной техники.

В статье аспиранты из Йельского университета и Калифорнийского технологического института предполагают, что Oumuamua ускорился из-за воздействия солнечных лучей. Было замечено, что объект двигался в пространстве, и исследователи считают, что света на обращенной к Солнцу стороне могло быть достаточно для того, чтобы струя водяного пара развивалась на поверхности.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 10:18

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