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«Береги силы на будущее»: Лариса Гузеева дала совет переживающей за дочь Лере Кудрявцевой

Лера Кудрявцева, родившаяся семь месяцев назад дочь Марию, очень переживает за нее, паникует по любому поводу и подозревает, что вскоре у нее случится нервный срыв. Лариса Гузеева посоветовала коллеге-телеведущей успокоиться и «поберечь силы на будущее».
«Береги силы на будущее»: Лариса Гузеева дала совет переживающей за дочь Лере Кудрявцевой

Актриса с «высоты» своего опыта знает, как нелегко растить детей. Все родители переживают за своих наследников, заботятся об их здоровье. Некоторые беспокойные, как Кудрявцева, матери, паникуют даже по малейшим пустякам, доводя себя до нервного истощения. Телеведущая считает, если так будет продолжаться, слюни вытирать и памперсы менять понадобится ей самой, а не ее дочери.
«Береги силы на будущее»: Лариса Гузеева дала совет переживающей за дочь Лере Кудрявцевой

Гузеева попыталась приободрить коллегу и посоветовала ей немного успокоиться. Сын и дочь актрисы – уже взрослые, но именно теперь она поняла, что такое настоящие переживания. «Маленькие детки – маленькие бедки», - напомнила ведущая «Давай поженимся!» пословицу слишком беспокойным мамочкам. Знаменитость рекомендует Кудрявцевой поберечь силы, так как они ей пригодятся в будущем.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:30

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