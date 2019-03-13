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Toyota Land Cruiser уже доступен для покупки в России

Бренд Toyota представила специальные вариации внедорожников Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado для российского рынка. Дилеры уже начали принимать заказы на авто.
Toyota Land Cruiser уже доступен для покупки в России

Работники японский бренда сообщают, что поменяли не только внешний вид машины, но и техническое оснащение. Так, во флагманском Toyota Land Cruiser 200 от Toyota Racing Development появились колесные диски с уникальным дизайном, оригинальная решетка радиатора, новые «злые» бамперы и другой декор. Внутри автомобиля появилась кнопка стартера, которая выполнена под стиль TRD и вставки «под алюминий».

Техническая составляющая спорткара позволяет водителю регулировать высоту кузова с помощью гидропневматической подвески, а также самостоятельно настраивать жесткость подвески благодаря электронному селектору.

Такие же изменения получил и Land Cruiser Prado Его цена в РФ составляет 4 035 000 рублей, а стоимость Land Cruiser 200 - от 5 770 000 рублей.

Исходя из статистики за 2018 год известно, что продажи автомобилей Toyota в России выросли на 23%.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 10:19

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