Toyota Land Cruiser уже доступен для покупки в России
Бренд Toyota представила специальные вариации внедорожников Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado для российского рынка. Дилеры уже начали принимать заказы на авто.
Работники японский бренда сообщают, что поменяли не только внешний вид машины, но и техническое оснащение. Так, во флагманском Toyota Land Cruiser 200 от Toyota Racing Development появились колесные диски с уникальным дизайном, оригинальная решетка радиатора, новые «злые» бамперы и другой декор. Внутри автомобиля появилась кнопка стартера, которая выполнена под стиль TRD и вставки «под алюминий».
Техническая составляющая спорткара позволяет водителю регулировать высоту кузова с помощью гидропневматической подвески, а также самостоятельно настраивать жесткость подвески благодаря электронному селектору.
Такие же изменения получил и Land Cruiser Prado Его цена в РФ составляет 4 035 000 рублей, а стоимость Land Cruiser 200 - от 5 770 000 рублей.
Исходя из статистики за 2018 год известно, что продажи автомобилей Toyota в России выросли на 23%.
Работники японский бренда сообщают, что поменяли не только внешний вид машины, но и техническое оснащение. Так, во флагманском Toyota Land Cruiser 200 от Toyota Racing Development появились колесные диски с уникальным дизайном, оригинальная решетка радиатора, новые «злые» бамперы и другой декор. Внутри автомобиля появилась кнопка стартера, которая выполнена под стиль TRD и вставки «под алюминий».
Техническая составляющая спорткара позволяет водителю регулировать высоту кузова с помощью гидропневматической подвески, а также самостоятельно настраивать жесткость подвески благодаря электронному селектору.
Такие же изменения получил и Land Cruiser Prado Его цена в РФ составляет 4 035 000 рублей, а стоимость Land Cruiser 200 - от 5 770 000 рублей.
Исходя из статистики за 2018 год известно, что продажи автомобилей Toyota в России выросли на 23%.
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 10:19