Toyota Land Cruiser уже доступен для покупки в России





Работники японский бренда сообщают, что поменяли не только внешний вид машины, но и техническое оснащение. Так, во флагманском Toyota Land Cruiser 200 от Toyota Racing Development появились колесные диски с уникальным дизайном, оригинальная решетка радиатора, новые «злые» бамперы и другой декор. Внутри автомобиля появилась кнопка стартера, которая выполнена под стиль TRD и вставки «под алюминий».Техническая составляющая спорткара позволяет водителю регулировать высоту кузова с помощью гидропневматической подвески, а также самостоятельно настраивать жесткость подвески благодаря электронному селектору.Такие же изменения получил и Land Cruiser Prado Его цена в РФ составляет 4 035 000 рублей, а стоимость Land Cruiser 200 - от 5 770 000 рублей.Исходя из статистики за 2018 год известно, что продажи автомобилей Toyota в России выросли на 23%.