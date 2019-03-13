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Ученые предложили новый способ захвата сверхбыстрых явлений

Ученые открыли новый способ захвата сверхбыстрых явлений. В этом исследователям помогла фотография. Материалы научной работы обнародованы в одном из профильных изданий.
Ученые предложили новый способ захвата сверхбыстрых явлений

Многие явления происходят очень быстро: например, слеза, бегущая по куску ткани, резиновый шарик, отскакивающий от твердого пола, капля воды, увлажняющая сухую поверхность, и отслаивание кусочка скотча. Захват изображений помог бы ученым лучше понять их, но обычные камеры считаются недостаточно быстрыми, а высокоскоростные обойдутся в очень крупную сумму денег.

Ученые из Лаборатории инженерной механики мягких интерфейсов EPFL, работающей совместно с исследователями Гарвардского университета в лаборатории SMR, обнаружили новый метод визуализации, называемый Virtual Frame Technique (VFT). Он способен генерировать тысячи изображений этих явлений по мере их появления.

Первый шаг заключается в том, чтобы пролить свет на явление так же, как делается обычная фотография, чтобы можно было использовать размытые части. «Этот начальный этап освещения должен быть выполнен правильно, чтобы размытые части изображения содержали правильную информацию и могли использоваться. В этот момент объект должен иметь измеримое мгновенное состояние, либо полностью блокируя свет, либо полностью пропуская его», - заявляет один из авторов исследования. Следующим шагом является использование передовых методов обработки снимков для улучшения временного разрешения, а затем превращение фотографии в двоичное изображение, то есть содержащее либо черные, либо белые пиксели.

Этот метод предоставляет преимущество, потому что многие природные явления являются бинарными.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 09:53

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