Ксения Собчак удивлена слухам, что Максим Галкин готовил преступление против Филиппа Киркорова





Напомним, концерт проходил в Махачкале в 2017 году.Казуев говорит, что теракт должен был стать заказным убийством. Филиппа якобы «заказал» ни кто иной, а Максим Галкин, пообещав за это преступление 2 млн рублей.Казуев утверждает, что к нему подошёл Галкин и сделал предложение. Якобы Галкин так ревновал Киркорова к Алле Борисовне Пугачевой. Правоохранители считают, что эти странные показания – абсолютный бред и чушь.Скорее всего, так фигурант хочет затянуть ход расследования. Ходатайство Казуева было отклонено.Сам Максим Галкин благоразумно от комментариев отказался и лишь заявил: «Это не моя тема».А вот светская львица Ксения Собчак живо отреагировала на эту новость. Прочитав о расследовании, Ксения дала свой комментарий всему этому происшествию.«Что? СЕРЬЕЗНО?!», - пишет Собчак. По всей вероятности, девушка в шоке от того, куда могут привести простые лживые показания.