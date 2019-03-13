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Ксения Собчак удивлена слухам, что Максим Галкин готовил преступление против Филиппа Киркорова

В СМИ появилась информация, что фигурант в уголовном деле о подготовке террористического акта на концерте короля российской попсы Филиппа Киркорова Хидирнеби Казуев дал в суде показания.
Ксения Собчак удивлена слухам, что Максим Галкин готовил преступление против Филиппа Киркорова

Напомним, концерт проходил в Махачкале в 2017 году.


Казуев говорит, что теракт должен был стать заказным убийством. Филиппа якобы «заказал» ни кто иной, а Максим Галкин, пообещав за это преступление 2 млн рублей.

Казуев утверждает, что к нему подошёл Галкин и сделал предложение. Якобы Галкин так ревновал Киркорова к Алле Борисовне Пугачевой. Правоохранители считают, что эти странные показания – абсолютный бред и чушь.

Скорее всего, так фигурант хочет затянуть ход расследования. Ходатайство Казуева было отклонено.

Сам Максим Галкин благоразумно от комментариев отказался и лишь заявил: «Это не моя тема».
Ксения Собчак удивлена слухам, что Максим Галкин готовил преступление против Филиппа Киркорова

А вот светская львица Ксения Собчак живо отреагировала на эту новость. Прочитав о расследовании, Ксения дала свой комментарий всему этому происшествию.

«Что? СЕРЬЕЗНО?!», - пишет Собчак. По всей вероятности, девушка в шоке от того, куда могут привести простые лживые показания.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:45

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