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Фотошпионы заглянули в салон кроссовера Genesis GV80

Премиальный бренд Genesis тестирует свой дебютный паркетник GV80, ожидающийся к презентации во втором полугодии 2019 года. Фотошпионам удалось запечатлеть первый кроссовер автокомпании, покрытый камуфляжной пленкой, и подсмотреть интерьер, заглянув в его салон.
Фотошпионы заглянули в салон кроссовера Genesis GV80

Судя по кадрам, премиальная модель имеет внушительные габариты, сопоставимые с размерами ее основных конкурентов Mercedes-Benz GLE и BMW X5. Плотный камуфляж не скрыл от глаз автоэкспертов серебристую сетчатую решетку радиатора, увеличившиеся внешние зеркала и обновленные передние фары. Машина оснащена пятиспицевыми колесными дисками с шинами Michelin.
Салон GV80 напоминает интерьер концепта паркетника, дебютировавшего на мотор-шоу в Нью-Йорке весной 2018-го. Свой среднеразмерный кроссовер специалисты Genesis оборудовали широкоформатным сенсорным дисплеем, выдвигающимся по центру над консолью, и нестандартным рулевым колесом с горизонтальной широкой спицей. Возможно, внутри руля, как в прототипе, появятся многофункциональные тачпады.

Дебют новинки намечен на вторую половину текущего года, но на рынке она появится не ранее 2020-го. Технические особенности паркетника разработчики пока держат в секрете, но в нем ожидается полноприводная система, а также мощная моторная гамма. Не исключено появление в подкапотном пространстве GV80 3,3-литрового турбоагрегата и 5,0-литрового V8 на 425 л. с.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:35

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