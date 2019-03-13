На Марсе найдена металлическая деталь неизвестного аппарата
На Марсе уфологи обнаружили металлическую деталь неизвестного аппарата. Её заснял марсоход Curiosity в начале марта.
Независимые исследователи, изучившие новые фотографии с Марса, заявили, что на его поверхности нашлась деталь какого-то крупного механизма внеземного происхождения. Снимком поделился Curiosity 1 марта. На то, что марсоход заснял именно рукотворное изделие, указывает его геометрическая форма.
Так, в центре детали имеется круглое отверстие, предположительно, для заклёпки. Уфологи исключают возможность того, что от марсохода отвалилась одна из его частей. На снимке не видно следов от его перемещения на поверхности.
Кроме того, в НАСА не сообщали, что Curiosity получил повреждения во время выполнения миссии. Уфологи надеются получить больше снимков с Марса и определить, действительно ли там нашлись признаки внеземной цивилизации.
Независимые исследователи, изучившие новые фотографии с Марса, заявили, что на его поверхности нашлась деталь какого-то крупного механизма внеземного происхождения. Снимком поделился Curiosity 1 марта. На то, что марсоход заснял именно рукотворное изделие, указывает его геометрическая форма.
Так, в центре детали имеется круглое отверстие, предположительно, для заклёпки. Уфологи исключают возможность того, что от марсохода отвалилась одна из его частей. На снимке не видно следов от его перемещения на поверхности.
Кроме того, в НАСА не сообщали, что Curiosity получил повреждения во время выполнения миссии. Уфологи надеются получить больше снимков с Марса и определить, действительно ли там нашлись признаки внеземной цивилизации.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:51