Компания Panasonic выпустила недорогой смартфон Eluga Ray 800





Новую версию наделили 5,5-дюймовым экраном, разрешение которого составляет 1920х1080 рх. Основой устройства выступает чипсет версии Spreadtrum SC9853i. В данной модели используется оперативная память на 4 Гб. Имеет место microSD-слот, который предназначен для карт на 128 Гб.Для тыльной камеры предусматривается оптический модуль на 13 МП, а вот фронтальная получила разрешение на 8 МП. Новая модель расценивается в $140.