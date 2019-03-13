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Компания Panasonic выпустила недорогой смартфон Eluga Ray 800

Компания Panasonic выпустила недорогую версию смартфона версии Eluga Ray 800. Специалисты бренда выполнили устройство под классический стиль.
Компания Panasonic выпустила недорогой смартфон Eluga Ray 800

Новую версию наделили 5,5-дюймовым экраном, разрешение которого составляет 1920х1080 рх. Основой устройства выступает чипсет версии Spreadtrum SC9853i. В данной модели используется оперативная память на 4 Гб. Имеет место microSD-слот, который предназначен для карт на 128 Гб.

Для тыльной камеры предусматривается оптический модуль на 13 МП, а вот фронтальная получила разрешение на 8 МП. Новая модель расценивается в $140.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:43

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