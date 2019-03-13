Программист назвал Вселенную виртуальным миром и пообещал найти выход





У хакера нет доказательств собственной теории, однако он хочет найти выход из виртуальной реальности, даже основать такую религию.Ранее ученые уже приходили к вопросу о «реальности Мира», но они очень редко всерьез воспринимали вероятность, что человечество живет внутри компьютерной иллюзии. Тем не менее, у этой гипотезы есть и последователи. Один из них - философ Оксфордского университета Ник Бостром. Он верит, что существуют целые «цепочки» виртуальной реальности, и маловероятно, что люди проживают в «настоящем» мире.В 2017 году исследователь из Израиля Зоар Рингель и Дмитрий Коврижин из России пытались научными методами подтвердить возможность создания такой огромной симуляции, но у них это не удалось. Эксперты классическими способами моделировали квантовую систему. В ходе эксперимента выяснилось, что полученные данные для имитации росли экспоненциально, а не линейно. Во Вселенной слишком мало атомов, чтоб хранить информацию о сотнях электронов. Исходя из этого, работники науки гласят, что возможность этого предположения можно исключить.Известно, что в 2018 году инженер Илон Маск посчитал создание симуляторов спасением для человечества.