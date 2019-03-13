Дженнифер Лопес обнародовала фото с романтической помолвки с Алексом Родригесом

Фотограф запечатлел момент, когда Родригес, опустившись на одно колено, вручает избраннице кольцо с большим бриллиантом. Лопес стоит к объективу камеры спиной, но и так хорошо заметно, как она удивлена и счастлива. 40-летняя артистка, судя по кадрам, приняла предложение возлюбленного и вскоре уже четвертый раз пойдет под венец. Поклонники поздравили пару с помолвкой и пожелали счастья.Общественность с интересом наблюдает за развитием отношений между певицей и ее бойфрендом, особенно после известия об его неверности. Бейсболист Хосе Кансеко в одном из интервью заявил, что Родригес изменяет Лопес с его экс-супругой Джессикой, и якобы готов подтвердить это на полиграфе.Актриса пока не прокомментировала ситуацию, но друзьям она не раз признавалась, что полностью доверяет возлюбленному, так как большую часть времени он проводит с ней. Фанаты звезды надеются на благоприятное разрешение конфликта.