Antutu анонсировал новый рейтинг самых производительных смартфонов на Android





На первом месте расположился смартфон версии Samsung Galaxy S10+. Данное устройство показало результат в 332 800 баллов. Это единственный гаджет, который работает с Snapdragon 855. Второе место досталось устройству от компании Honor. Речь идёт о смартфоне версии V20. Далее следует две модификации Huawei: Mate 20 X, а также Mate 20. На пятом месте размещается Honor Magic 2. Стоит отметить, что все данные устройства функционируют с однокристальным Kirin 980.На прочих позициях расположились флагманские версии 2018 модельного года, которые оснащены Snapdragon 845. Шестое место досталось Xiaomi Mi MX 2S. На седьмой позиции оказался OnePlus 6. Восьмое место занял Asus ROG. Девятая позиция досталась Xiaomi Mi 8. На десятом месте оказался Xiaomi Mi Mix 3.