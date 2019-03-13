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Лолита Милявская скорбит о смерти бывшего возлюбленного

Лолита Милявская поделилась с поклонниками печальной новостью. В своем Instagram-микроблоге знаменитость сообщила, что скорбит о смерти экс-возлюбленного, в конце 90-х являвшегося ее гражданским супругом.
Лолита Милявская скорбит о смерти бывшего возлюбленного

Певица благодарна мужчине, сыгравшему в ее жизни главную роль. Смерть бывшего возлюбленного очень расстроила Милявскую, и она отметила, слова утешения сейчас для нее бесполезны. Знаменитость пообещала бывшему гражданскому мужу не оставлять людей, которых он любил. К своему посту исполнительница Лолита добавила фото улыбающегося мужчины на водном мотоцикле, но не уточнила его имя.

Некоторые поклонники узнали на снимке бизнесмена Арнольда Спиваковского, некогда управлявшего столичной гостиницей «Пекин». Именно он жил с артисткой гражданским браком в 90-х и помогал ей в карьере. В свое время СМИ распространили информацию о связи Спиваковского с криминальным бизнесом, его подозревали в махинациях с финансами. На момент смерти предпринимателю исполнился 51 год.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:56

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