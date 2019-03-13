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Марина Африкантова всерьёз задумалась об увеличении груди

Марина Африкантова всерьёз задумалась об увеличении груди, так как свой размер бюста считает слишком маленьким. Об этом возлюбленная Романа Капаклы поведала своим поклонникам в микроблоге Instagram.
Марина Африкантова всерьёз задумалась об увеличении груди

В скором времени Марина Африкантова планирует увеличить себе грудь, так как считает свои натуральные формы чересчур маленькими. Девушка призналась также, что в очередной раз задумалась об операции именно после того, как на это пошла Маргарита Ларченко. По мнению Африкантовой, ей не нужна грудь огромных размеров, но немного подправить её всё же стоит.
Марина Африкантова всерьёз задумалась об увеличении груди

Не совсем понятно, что на этот счёт думает молодой человек Марины Африкантовой, но зрители «Дома-2» не сомневаются, что Роман Капаклы только обрадуется такому преображению своей второй половинки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 08:31

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