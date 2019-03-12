Бывшая невестка Марии Шукшиной Фрейя Зильбер боится, что сын актрисы может лишить ее родительских прав





Кое-какие подробности об этой истории стали известны из нового выпуска телепрограммы «Прямой эфир». Фрейя Зильбер подозревает что бывший жених намерен забрать у нее сына, после того, как он заявил, что хочет общаться с ребенком и начал требовать с ним встреч. До этого за 9 месяцев жизни наследника он ни разу им не поинтересовался. Также участились звонки из органов опеки. Бывшая невеста Макара Касаткина предложила ему встречаться на нейтральной территории, на что тот грубо отказал и даже угрожал решить вопрос через суд.У Фрейи Зильбер не хватает денег на содержание сына, но она старается не просить о помощи бывшего возлюбленного. Девушка вынуждена подрабатывать уборщицей, бывает даже водителем такси. С наследником ей помогает друг семьи, иногда она нанимает няню. Экс-невеста сына Марии Шукшиной говорит, что тот дает всего 7 тысяч рублей в месяц, а этого критически мало для нужд ребенка.