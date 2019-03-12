Бывшая невестка Марии Шукшиной Фрейя Зильбер боится, что сын актрисы может лишить ее родительских прав
Бывшая невестка Марии Шукшиной Фрейя Зильбер боится, что сын актрисы может лишить ее родительских прав. Ранее не желающий общаться со своим ребенком Макар Касаткин резко поменял свое отношение к наследнику и хочет признать отцовство.
Кое-какие подробности об этой истории стали известны из нового выпуска телепрограммы «Прямой эфир». Фрейя Зильбер подозревает что бывший жених намерен забрать у нее сына, после того, как он заявил, что хочет общаться с ребенком и начал требовать с ним встреч. До этого за 9 месяцев жизни наследника он ни разу им не поинтересовался. Также участились звонки из органов опеки. Бывшая невеста Макара Касаткина предложила ему встречаться на нейтральной территории, на что тот грубо отказал и даже угрожал решить вопрос через суд.
У Фрейи Зильбер не хватает денег на содержание сына, но она старается не просить о помощи бывшего возлюбленного. Девушка вынуждена подрабатывать уборщицей, бывает даже водителем такси. С наследником ей помогает друг семьи, иногда она нанимает няню. Экс-невеста сына Марии Шукшиной говорит, что тот дает всего 7 тысяч рублей в месяц, а этого критически мало для нужд ребенка.
Кое-какие подробности об этой истории стали известны из нового выпуска телепрограммы «Прямой эфир». Фрейя Зильбер подозревает что бывший жених намерен забрать у нее сына, после того, как он заявил, что хочет общаться с ребенком и начал требовать с ним встреч. До этого за 9 месяцев жизни наследника он ни разу им не поинтересовался. Также участились звонки из органов опеки. Бывшая невеста Макара Касаткина предложила ему встречаться на нейтральной территории, на что тот грубо отказал и даже угрожал решить вопрос через суд.
У Фрейи Зильбер не хватает денег на содержание сына, но она старается не просить о помощи бывшего возлюбленного. Девушка вынуждена подрабатывать уборщицей, бывает даже водителем такси. С наследником ей помогает друг семьи, иногда она нанимает няню. Экс-невеста сына Марии Шукшиной говорит, что тот дает всего 7 тысяч рублей в месяц, а этого критически мало для нужд ребенка.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 21:04