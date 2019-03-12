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Сергей Маковецкий рассказал о работе с Владимиром Этушем

Сергей Маковецкий рассказал своим фанатам, как он работал с Владимиром Этушем, который скончался 9 марта в 97 лет. Тело народного артиста было кремировано 12 марта.
Сергей Маковецкий рассказал о работе с Владимиром Этушем

По словам Маковецкого, его работа с Этушем началась ещё в студенческие годы. Актёр отметил, что его считали строгим человеком, который может запустить стулом в своих учеников. На самом деле данные рассказы оказались байками. Маковецкий отмечает, что с ним работалось очень просто и хорошо. Актёр выразил уверенность, что Владимира Абрамовича не забудут ещё долгое время.
Сергей Маковецкий рассказал о работе с Владимиром Этушем

По словам Маковецкого, Владимир Этуш состоялся как отличный педагог. При этом он был замечательным артистом, мужем, отцом и человеком. По мнению актера, он относится к превосходному поколению людей, которые обладают мощной выдержкой.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:11

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