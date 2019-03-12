Ученые нашли в жареном картофеле средство от облысения





Данный ингредиент добавляют в растительное масло, чтобы оно не пенилось во время готовки картофеля-фри. Специалисты Университета Йокогамы, занимающиеся воссозданием волос на основе стволовых клеток, обратили внимание на полидиметиосилокан. Ученых заинтересовала способность вещества отлично пропускать воздух.Японские исследователи добавили уникальный компонент, присутствующий в жареном картофеле, в сосуды с субстратом. Этот способ позволил получить волосяные фолликулы, заканчивающие свое формирование после пересадки. Их вживили лабораторным грызунам, и через время у подопытных появились новые пучки волос.