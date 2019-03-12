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Ученые: Между размером женской груди и физической активностью существует взаимосвязь

Ученые, которые работают в Австралийском национальном университете, заявили, что существует взаимосвязь между размером женской груди и физической активностью. Статья об этом была опубликована на сайте ВУЗа, расположенного в Канберре.
Ученые: Между размером женской груди и физической активностью существует взаимосвязь

Известный факт, что женская грудь представляет собой нестабилизированную и неподдерживаемую ткань. Во время бега у представительниц прекрасного пола могут даже возникнуть болевые ощущения. Ученые решили выяснить, может ли данный дискомфорт помешать женщинам в занятии спортом. В эксперименте исследователей принимали участие 355 испытуемых, возраст которых был в диапазоне 18-75 лет. Ученые замерили размеры груди у каждой женщины и опросили, мешает ли им бюст делать упражнения.

Выяснилось, что независимо от того, какой индекс массы тела был у женщин, обладательницы большой груди сообщили, что эта особенность тела мешает им проявлять физическую активность.

Ученые советуют женщинам, которым при занятии спортом мешает большой бюст, использовать специальные спортивные бюстгальтеры. Такое белье окажет дополнительную поддержку и уменьшит дискомфорт. Кроме этого, обладательницам внушительных размеров исследователи рекомендуют отдавать предпочтение такой физической активности как плавание.



 
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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:38

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