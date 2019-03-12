В Испании женщину забрали в больницу после орального секса





Женщина была госпитализирована с признаками тошноты, а также асфиксии. В больнице после проведения обследования врачами была исключена вероятность аллергической реакции женщины на сперму после произошедшего орального секса. Местная жительница имела непереносимость пенициллина, но в этот день она не употребляла каких-либо средств на его основе.Позже оказалось, что партнер пациентки проходил лечение от ушной инфекции и принимал антибиотики пенициллинового типа. Данный препарат вместе со спермой очутился в организме женщины, вызвав в итоге анафилактический шок. Медицинские специалисты ввели пациентке дозу препаратов, которые включают адреналин, а также стероиды. Через пару часов женщина смогла нормально дышать. Через неделю испанка полностью выздоровела.