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Иван Рыжиков разобрался в конфликтах с супругой благодаря ДНК-тесту на "На самом деле"

Иван Рыжиков, звезда сериалов и театра на Таганке, привел в студию «На самом деле» свою супругу, сомневаясь в ее верности. Дмитрий Шепелев организовал для гостей проверку на полиграфе, помог актеру сделать ДНК-тест на отцовство и разобраться в отношениях.
Иван Рыжиков разобрался в конфликтах с супругой благодаря ДНК-тесту на "На самом деле"

Рыжиков и его супруга Ольга Блинова 13 лет мечтали о ребенке. Знаменитость прошел обследование, показавшее, что он не может иметь детей. Однако через некоторое время жена объявила ему о беременности. Он сразу же заподозрил избранницу в измене. Шесть лет назад у пары родился мальчик, но актера мучили сомнения по поводу своего отцовства, и он предлагал возлюбленной сделать тест ДНК. Блинова категорически отказывалась, так как была уверена в своей правоте. Шепелев взялся разъяснить ситуацию. В рамках ток-шоу сделали экспертизу, подтвердившую - Рыжов приходится своему сыну Анатолию биологическим отцом.

Супруга знаменитости тоже подозревала его в неверности, так как в ее руки попало видео, где ее муж развлекается с незнакомкой. Актер опроверг обвинения жены. Его слова подтвердил полиграф - за 20 совместно прожитых лет звезда сериалов ни разу не изменил возлюбленной.
Иван Рыжиков разобрался в конфликтах с супругой благодаря ДНК-тесту на "На самом деле"

Шепелев выяснил, что супругов друг против друга настраивает дочь Рыжова от первого брака Наталья. Наследница знаменитости недолюбливает мачеху и всеми силами пытается ее опорочить в глазах отца. Именно дочь познакомила родителя с молодой красоткой и сняла их на камеру, а потом ролик отправила его жене. В конце программы она повинилась перед родственниками и согласилась со словами телеведущего о необходимости разрешить отцу жить своей жизнью в паре с любимой женщиной, делающей его счастливым.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:29

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