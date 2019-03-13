Фанат игры Star Wars Episode I: Racer создал свою версию на основе Unreal Engine 4





Автор канала Bluedrake42 на YouTube увидел необыкновенный ремейк игры Star Wars Episode I: Racer на основе Unreal Engine 4. Западную прессу сразу заинтересовала высококачественная работа. За его созданием стоит один из пользователей ArtStation, никнейм которого Rob Jin. Пока в ремейке только одна трасса для гонок, но соревнования можно проводить с помощью искусственного интеллекта. Создатель использовал звуки оригинальной игры для своего проекта.Интернет-издание Eurogamer уже поделилось своим мнением о ремейке. Перед заездом рекомендуется выбрать самый простой уровень и сменить управление. После показа игры на канале автора, пробная версия уже недоступна.Известно, что оригинал игры Star Wars Episode I: Racer вышел еще перед 2000 годом на компьютер и приставки. Она считается признанным хитом. Также была возможность участвовать в соревнованиях на неземных метеоритах, которые были в первом эпизоде «Звездных войн».