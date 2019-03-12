Samsung Galaxy S10 и Galaxy S9: Главные отличия флагманов
Смартфон Galaxy S10, презентованный относительно недавно, получил разноплановые отзывы пользователей и специалистов. Многие сошлись на мнении, что устройство имеет немного завышенный ценник, из-за чего его покупка становится бессмысленной на фоне огромного количестве аналогов. Журналисты издания «Дни24» сопоставили характеристики флагмана Galaxy S10 и его предшественника Galaxy S9.
Главной особенностью предыдущего поколения смартфонов стало внедрение нового стандарта защиты от влаги и пыли IP68. Пользователи могли не переживать по поводу работоспособности своего устройства, так как оно не боялось попадания на него капель или даже падения в воду на небольшое время. Также после премьеры S8 изменились и размеры смартфона, который стал немного легче и тоньше. Благодаря современному дизайну и расширенному функционалу прибор получил преимущественно хорошие отзывы от юзеров.
Новое поколение смартфонов получило расширенный спектр цветовых характеристик. В частности устройство стало доступно в перламутре и аквамарине. Из старых расцветок сохранился только классический черный оникс. Модель S10+ обзавелась белыми и черными керамическими корпусами. В данной характеристике смартфон существенно превосходит предшественника, предоставляя пользователю больший выбор вариаций.
На прошлогоднем устройстве применяли экран Infinity-O Display, отличающийся максимальным на то время качеством цветопередачи и другими характеристиками. Компания Apple же успела перейти на Super AMOLED, повысив планку для корейского конкурента. В качестве разрешения для смартфона был выбран стандарт Quad HD+. Galaxy S10 также отличился от предшественника наличием небольшого отверстия в верхней части дисплея, в котором разместились камера, переговорный динамик и датчик приближения. Прорыва не случилось, но его и не могло быть, так как применение безрамочных экранов не дает возможности слишком разнообразить внешний вид передней панели.
Samsung Galaxy S9 Plus одним из первых в серии получил двойную камеру. Его предшественник имел вполне качественное записывающее устройство на 12 мегапикселей, но разработчики решили последовать трендам и внедрить новый стандарт в серию. Более дорогая модель получила еще и телевик для реализации оптического зума. В целом, камеры обоих устройств позволяют делать качественные снимки, однако до iPhone с его более современным интерфейсом они не дотягивают.
Все компании, занимающиеся производством смартфонов или других цифровых устройств, всегда стараются сделать нового флагмана еще более производительным, чем его предшественника. Samsung также не оказалась в стороне, ввиду чего Galaxy S10 все таки стал мощнее Galaxy S9. В целом, аппаратная часть прибора стала работать примерно на 30 процентов быстрее. Объем оперативной памяти увеличился до 8 гигабайт. Керамическая же версия S10+ имеет 12 гигабайт ОЗУ, однако не совсем понятно ее целевое применение. В качестве процессоров для флагманов были выбраны Exynos 9820 и Snapdragon 855 вместо Exynos 9810 и Snapdragon 855.
Samsung Galaxy S10 и Galaxy S9 практически не имеют отличий в аутентификации. Сенсор отпечатков пальцев в новой модели работает также быстро, как и у ее предшественника. Galaxy S10 и S10+ по-прежнему узнают владельца по его лицу с помощью фронтальной камеры, однако в качестве альтернативы можно использовать привычную дактилоскопию.
Главным критерием при выборе смартфона для многих является именно его стоимость. В 2018 году стартовая цена Galaxy S9 и S9+ составляла 60 и 67 тысяч рублей. Сегодня за него придется отдать немного меньше, однако на фоне наличия китайских аналогов, в некоторых случаях имеющих еще более внушительные характеристики, такой ценник может показаться необоснованным. Флагманы текущего года получили стоимость в 70 и 77 тысяч рублей соответственно. Разница в цене с новыми флагманами составляет около 20 тысяч рублей, но они продолжают пользоваться популярностью в России и во всем мире. Компания Samsung явно разнесла модели S9 и S10 по разным сегментам. Аналогичная ситуация сейчас прослеживается и у Apple с их первым бюджетным смартфоном, однако он изначально планировался как представитель отдельной серии.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Galaxy S10 и его предшественник Galaxy S9 являются принципиально разными смартфонами. Более современное устройство отвечает всем канонам гаджетов 2019 года, но и модель 2018 года не уступает ему в производительности.
Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus
Главной особенностью предыдущего поколения смартфонов стало внедрение нового стандарта защиты от влаги и пыли IP68. Пользователи могли не переживать по поводу работоспособности своего устройства, так как оно не боялось попадания на него капель или даже падения в воду на небольшое время. Также после премьеры S8 изменились и размеры смартфона, который стал немного легче и тоньше. Благодаря современному дизайну и расширенному функционалу прибор получил преимущественно хорошие отзывы от юзеров.
Samsung Galaxy S10 и Samsung S10 Plus
Новое поколение смартфонов получило расширенный спектр цветовых характеристик. В частности устройство стало доступно в перламутре и аквамарине. Из старых расцветок сохранился только классический черный оникс. Модель S10+ обзавелась белыми и черными керамическими корпусами. В данной характеристике смартфон существенно превосходит предшественника, предоставляя пользователю больший выбор вариаций.
Экраны
На прошлогоднем устройстве применяли экран Infinity-O Display, отличающийся максимальным на то время качеством цветопередачи и другими характеристиками. Компания Apple же успела перейти на Super AMOLED, повысив планку для корейского конкурента. В качестве разрешения для смартфона был выбран стандарт Quad HD+. Galaxy S10 также отличился от предшественника наличием небольшого отверстия в верхней части дисплея, в котором разместились камера, переговорный динамик и датчик приближения. Прорыва не случилось, но его и не могло быть, так как применение безрамочных экранов не дает возможности слишком разнообразить внешний вид передней панели.
Камеры
Samsung Galaxy S9 Plus одним из первых в серии получил двойную камеру. Его предшественник имел вполне качественное записывающее устройство на 12 мегапикселей, но разработчики решили последовать трендам и внедрить новый стандарт в серию. Более дорогая модель получила еще и телевик для реализации оптического зума. В целом, камеры обоих устройств позволяют делать качественные снимки, однако до iPhone с его более современным интерфейсом они не дотягивают.
Производительность и память
Все компании, занимающиеся производством смартфонов или других цифровых устройств, всегда стараются сделать нового флагмана еще более производительным, чем его предшественника. Samsung также не оказалась в стороне, ввиду чего Galaxy S10 все таки стал мощнее Galaxy S9. В целом, аппаратная часть прибора стала работать примерно на 30 процентов быстрее. Объем оперативной памяти увеличился до 8 гигабайт. Керамическая же версия S10+ имеет 12 гигабайт ОЗУ, однако не совсем понятно ее целевое применение. В качестве процессоров для флагманов были выбраны Exynos 9820 и Snapdragon 855 вместо Exynos 9810 и Snapdragon 855.
Биометрика
Samsung Galaxy S10 и Galaxy S9 практически не имеют отличий в аутентификации. Сенсор отпечатков пальцев в новой модели работает также быстро, как и у ее предшественника. Galaxy S10 и S10+ по-прежнему узнают владельца по его лицу с помощью фронтальной камеры, однако в качестве альтернативы можно использовать привычную дактилоскопию.
Стоимость
Главным критерием при выборе смартфона для многих является именно его стоимость. В 2018 году стартовая цена Galaxy S9 и S9+ составляла 60 и 67 тысяч рублей. Сегодня за него придется отдать немного меньше, однако на фоне наличия китайских аналогов, в некоторых случаях имеющих еще более внушительные характеристики, такой ценник может показаться необоснованным. Флагманы текущего года получили стоимость в 70 и 77 тысяч рублей соответственно. Разница в цене с новыми флагманами составляет около 20 тысяч рублей, но они продолжают пользоваться популярностью в России и во всем мире. Компания Samsung явно разнесла модели S9 и S10 по разным сегментам. Аналогичная ситуация сейчас прослеживается и у Apple с их первым бюджетным смартфоном, однако он изначально планировался как представитель отдельной серии.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Galaxy S10 и его предшественник Galaxy S9 являются принципиально разными смартфонами. Более современное устройство отвечает всем канонам гаджетов 2019 года, но и модель 2018 года не уступает ему в производительности.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 20:14