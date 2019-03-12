Samsung Galaxy S10 и Galaxy S9: Главные отличия флагманов

Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus

Samsung Galaxy S10 и Samsung S10 Plus

Экраны

Камеры

Производительность и память

Биометрика

Стоимость





Главной особенностью предыдущего поколения смартфонов стало внедрение нового стандарта защиты от влаги и пыли IP68. Пользователи могли не переживать по поводу работоспособности своего устройства, так как оно не боялось попадания на него капель или даже падения в воду на небольшое время. Также после премьеры S8 изменились и размеры смартфона, который стал немного легче и тоньше. Благодаря современному дизайну и расширенному функционалу прибор получил преимущественно хорошие отзывы от юзеров.Новое поколение смартфонов получило расширенный спектр цветовых характеристик. В частности устройство стало доступно в перламутре и аквамарине. Из старых расцветок сохранился только классический черный оникс. Модель S10+ обзавелась белыми и черными керамическими корпусами. В данной характеристике смартфон существенно превосходит предшественника, предоставляя пользователю больший выбор вариаций.На прошлогоднем устройстве применяли экран Infinity-O Display, отличающийся максимальным на то время качеством цветопередачи и другими характеристиками. Компания Apple же успела перейти на Super AMOLED, повысив планку для корейского конкурента. В качестве разрешения для смартфона был выбран стандарт Quad HD+. Galaxy S10 также отличился от предшественника наличием небольшого отверстия в верхней части дисплея, в котором разместились камера, переговорный динамик и датчик приближения. Прорыва не случилось, но его и не могло быть, так как применение безрамочных экранов не дает возможности слишком разнообразить внешний вид передней панели.Samsung Galaxy S9 Plus одним из первых в серии получил двойную камеру. Его предшественник имел вполне качественное записывающее устройство на 12 мегапикселей, но разработчики решили последовать трендам и внедрить новый стандарт в серию. Более дорогая модель получила еще и телевик для реализации оптического зума. В целом, камеры обоих устройств позволяют делать качественные снимки, однако до iPhone с его более современным интерфейсом они не дотягивают.Все компании, занимающиеся производством смартфонов или других цифровых устройств, всегда стараются сделать нового флагмана еще более производительным, чем его предшественника. Samsung также не оказалась в стороне, ввиду чего Galaxy S10 все таки стал мощнее Galaxy S9. В целом, аппаратная часть прибора стала работать примерно на 30 процентов быстрее. Объем оперативной памяти увеличился до 8 гигабайт. Керамическая же версия S10+ имеет 12 гигабайт ОЗУ, однако не совсем понятно ее целевое применение. В качестве процессоров для флагманов были выбраны Exynos 9820 и Snapdragon 855 вместо Exynos 9810 и Snapdragon 855.Samsung Galaxy S10 и Galaxy S9 практически не имеют отличий в аутентификации. Сенсор отпечатков пальцев в новой модели работает также быстро, как и у ее предшественника. Galaxy S10 и S10+ по-прежнему узнают владельца по его лицу с помощью фронтальной камеры, однако в качестве альтернативы можно использовать привычную дактилоскопию.Главным критерием при выборе смартфона для многих является именно его стоимость. В 2018 году стартовая цена Galaxy S9 и S9+ составляла 60 и 67 тысяч рублей. Сегодня за него придется отдать немного меньше, однако на фоне наличия китайских аналогов, в некоторых случаях имеющих еще более внушительные характеристики, такой ценник может показаться необоснованным. Флагманы текущего года получили стоимость в 70 и 77 тысяч рублей соответственно. Разница в цене с новыми флагманами составляет около 20 тысяч рублей, но они продолжают пользоваться популярностью в России и во всем мире. Компания Samsung явно разнесла модели S9 и S10 по разным сегментам. Аналогичная ситуация сейчас прослеживается и у Apple с их первым бюджетным смартфоном, однако он изначально планировался как представитель отдельной серии.Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Galaxy S10 и его предшественник Galaxy S9 являются принципиально разными смартфонами. Более современное устройство отвечает всем канонам гаджетов 2019 года, но и модель 2018 года не уступает ему в производительности.