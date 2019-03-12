АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung Galaxy S10 и Galaxy S9: Главные отличия флагманов
EUR 74.29 USD 66.08
Курс валют на 12.03.2019

Samsung Galaxy S10 и Galaxy S9: Главные отличия флагманов

Смартфон Galaxy S10, презентованный относительно недавно, получил разноплановые отзывы пользователей и специалистов. Многие сошлись на мнении, что устройство имеет немного завышенный ценник, из-за чего его покупка становится бессмысленной на фоне огромного количестве аналогов. Журналисты издания «Дни24» сопоставили характеристики флагмана Galaxy S10 и его предшественника Galaxy S9.
Samsung Galaxy S10 и Galaxy S9: Главные отличия флагманов

Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus


Samsung Galaxy S10 и Galaxy S9: Главные отличия флагманов

Главной особенностью предыдущего поколения смартфонов стало внедрение нового стандарта защиты от влаги и пыли IP68. Пользователи могли не переживать по поводу работоспособности своего устройства, так как оно не боялось попадания на него капель или даже падения в воду на небольшое время. Также после премьеры S8 изменились и размеры смартфона, который стал немного легче и тоньше. Благодаря современному дизайну и расширенному функционалу прибор получил преимущественно хорошие отзывы от юзеров.

Samsung Galaxy S10 и Samsung S10 Plus


Новое поколение смартфонов получило расширенный спектр цветовых характеристик. В частности устройство стало доступно в перламутре и аквамарине. Из старых расцветок сохранился только классический черный оникс. Модель S10+ обзавелась белыми и черными керамическими корпусами. В данной характеристике смартфон существенно превосходит предшественника, предоставляя пользователю больший выбор вариаций.

Экраны


Samsung Galaxy S10 и Galaxy S9: Главные отличия флагманов

На прошлогоднем устройстве применяли экран Infinity-O Display, отличающийся максимальным на то время качеством цветопередачи и другими характеристиками. Компания Apple же успела перейти на Super AMOLED, повысив планку для корейского конкурента. В качестве разрешения для смартфона был выбран стандарт Quad HD+. Galaxy S10 также отличился от предшественника наличием небольшого отверстия в верхней части дисплея, в котором разместились камера, переговорный динамик и датчик приближения. Прорыва не случилось, но его и не могло быть, так как применение безрамочных экранов не дает возможности слишком разнообразить внешний вид передней панели.

Камеры


Samsung Galaxy S9 Plus одним из первых в серии получил двойную камеру. Его предшественник имел вполне качественное записывающее устройство на 12 мегапикселей, но разработчики решили последовать трендам и внедрить новый стандарт в серию. Более дорогая модель получила еще и телевик для реализации оптического зума. В целом, камеры обоих устройств позволяют делать качественные снимки, однако до iPhone с его более современным интерфейсом они не дотягивают.

Производительность и память


Samsung Galaxy S10 и Galaxy S9: Главные отличия флагманов

Все компании, занимающиеся производством смартфонов или других цифровых устройств, всегда стараются сделать нового флагмана еще более производительным, чем его предшественника. Samsung также не оказалась в стороне, ввиду чего Galaxy S10 все таки стал мощнее Galaxy S9. В целом, аппаратная часть прибора стала работать примерно на 30 процентов быстрее. Объем оперативной памяти увеличился до 8 гигабайт. Керамическая же версия S10+ имеет 12 гигабайт ОЗУ, однако не совсем понятно ее целевое применение. В качестве процессоров для флагманов были выбраны Exynos 9820 и Snapdragon 855 вместо Exynos 9810 и Snapdragon 855.

Биометрика


Samsung Galaxy S10 и Galaxy S9 практически не имеют отличий в аутентификации. Сенсор отпечатков пальцев в новой модели работает также быстро, как и у ее предшественника. Galaxy S10 и S10+ по-прежнему узнают владельца по его лицу с помощью фронтальной камеры, однако в качестве альтернативы можно использовать привычную дактилоскопию.

Стоимость


Samsung Galaxy S10 и Galaxy S9: Главные отличия флагманов

Главным критерием при выборе смартфона для многих является именно его стоимость. В 2018 году стартовая цена Galaxy S9 и S9+ составляла 60 и 67 тысяч рублей. Сегодня за него придется отдать немного меньше, однако на фоне наличия китайских аналогов, в некоторых случаях имеющих еще более внушительные характеристики, такой ценник может показаться необоснованным. Флагманы текущего года получили стоимость в 70 и 77 тысяч рублей соответственно. Разница в цене с новыми флагманами составляет около 20 тысяч рублей, но они продолжают пользоваться популярностью в России и во всем мире. Компания Samsung явно разнесла модели S9 и S10 по разным сегментам. Аналогичная ситуация сейчас прослеживается и у Apple с их первым бюджетным смартфоном, однако он изначально планировался как представитель отдельной серии.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Galaxy S10 и его предшественник Galaxy S9 являются принципиально разными смартфонами. Более современное устройство отвечает всем канонам гаджетов 2019 года, но и модель 2018 года не уступает ему в производительности.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 20:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Титаника» Кэти Бейтс похудела
Сергей Маковецкий рассказал о работе с
Ученые: Глубокие вдохи повышают
Фотошпионы заметили новую гибридную
Бывшая невестка Марии Шукшиной Фрейя
В Сети появились характеристики
NASA: Первым астронавтом на Марсе может
Ученые нашли в жареном картофеле
Ученые: Между размером женской груди и
Бренд Porsche выпустит купе-кросс
В Испании женщину забрали в больницу
Иван Рыжиков разобрался в конфликтах с
«Жизнь продолжается»: Вера Брежнева
Samsung Galaxy S10 и Galaxy S9: Главные
Ученый назвал возможную дату падения на
В Подмосковье грабители убили ветерана
«Беззубая улыбка»: Светлана Лобода в
Звезда «Дома-2» Виктория Боня стала
Suzuki после спортивной версии
Младенцы способны различить смех друзей
В Самаре из мусоровоза выпало тело
Нюша начала тренировки, чтобы
Психолог Татьяна Аюпова уверена, что
В Сети опубликовали первое фото
Эксперты: Цвет глаз связан со здоровьем
Анастасия Костенко зарабатывает с
Дизайн Volkswagen Golf восьмого
В Москве таксист изнасиловал клиентку и
Григорий Лепс показал в Instagram
Европейский парламент призывает
Просмотреть все новости