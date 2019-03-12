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Бренд Porsche выпустит купе-кросс Cayenne Coupe на рынок Европы осенью

Немецкий автопроизводитель Porsche презентует свой новый купе-кросс, построенный на базе модели Cayenne, в течение марта. На рынок Европы автомобиль выйдет осенью 2019-го.
Бренд Porsche выпустит купе-кросс Cayenne Coupe на рынок Европы осенью

Реализации нового купе-кроссовера планируется начать в сентябре. Бренд Porsche возлагает большие надежды на модель Cayenne Coupe и видит ее достойным конкурентом популярных Mercedes-Benz GLE Coupe и BMW X6.

Автомобиль прошел все необходимые дорожные тесты. Разработчики прогнали новинку по заснеженным трассам Швеции, по гоночному треку в Германии и на других автомагистралях мира. Cayenne Coupe считается флагманом линии кроссоверов Porsche, поэтому станет самым роскошным и динамичным. Машина, отличающаяся от базовой модели лишь купеобразным кузовом, получит богатое оснащение и мощные моторы.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:38

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