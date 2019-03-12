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Ученый назвал возможную дату падения на Землю советской межпланетной станции

Советская межпланетная станция, запущенная в 1970-м к Венере, может упасть на Землю в 2020 году. Такой прогноз озвучил Джонатан Макдауэл, являющийся американским космическим экспертом.
Ученый назвал возможную дату падения на Землю советской межпланетной станции

Станция «Венера 9» после неудавшегося запуска осталась на орбите. В СССР миссию, не вышедшую на траекторию отлета и оставшуюся вращаться вокруг Голубой планеты, переименовали на «Космос-482». Астрофизик обратил внимание: если речь идет о спускаемой капсуле, то она, вероятно, не сгорит в атмосфере планеты и ударит о ее поверхность. Это означает, что массивный объект может на кого-нибудь рухнуть, но нет повода для паники, так как станция, хотя и является плотной, но ядерных или других опасных веществ не содержит.

Ученый из США решил опровергнуть сведения о том, что «Космос-482» обрушиться на землян в нынешнем году, как ошибочно писали западные издания. Падения станции следует ожидать не раньше начала-середины 2020 года. При этом вероятность такого события – 1 к 10 000, - заключил Джонатан Макдауэл.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:02

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