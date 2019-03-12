В Подмосковье грабители убили ветерана ВОВ в собственной квартире





Данный инцидент случился в Климовске несколько дней назад. Злоумышленники взломали дверь в квартиру и напали на ветерана ВОВ. Грабители пытались узнать, где пенсионер хранит свои сбережения, а также другие ценности. Нападавшие сломали мужчине челюсть, а также проломили череп. Ими были похищены различные награды, коллекция монет, марок, старый фотоаппарат а также множество других вещей. Жертва была обнаружена социальным работником, который пришёл навестить пенсионера. Медицинские специалисты поместили избитого ветерана в реанимацию. Через сутки пострадавший скончался. Медики отмечают, что причиной смерти мужчины является серьезная травма мозга.Сотрудники полиции по горячим следам смогли задержать преступников. В ходе разбирательств было выяснено, что нападавшими являются цыгане, которые обитают в ближайшем таборе.