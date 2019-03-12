Suzuki после спортивной версии компактвэна Ertiga выпустит на его базе внедорожник
Сразу после презентации спортивного варианта модели Ertiga второй генерации, запланированной на 22 марта в Индонезии, компания Suzuki намерена начать его продажи. К концу 2019 года японский автопроизводитель может удивить своих клиентов внедорожником, построенным на основе этого компактвэна.
Ertiga в спортивной версии обзавелась не только приставкой GT, но и сетчатой решеткой радиатора, массивным спойлером, внедорожным обвесом с оригинальными красными полосами, черными дисками колес. Предусмотрели ли дизайнеры Suzuki изменения интерьера модели, пока не сообщается. Эксперты ожидают появления в салоне декоративных деталей и эффектной контрастной прострочки.
Авто, по традиции, укомплектуют бензиновым 1,5-литровым K15B на 104 л. с. при моменте 138 Нм, сочетающимся с 5-скоростной МКПП или 4-диапазонной АКПП. Ertiga GT не получит систему полного привода.
Разработчики Suzuki не остановились на спорткаре, готовящемся к выходу на рынок. К концу 2019-го компания планирует пополнить линейку комплектаций компактвэна внедорожной вариацией. В новинке ожидается появление защитного обвеса и увеличенного клиренса.
Ertiga в спортивной версии обзавелась не только приставкой GT, но и сетчатой решеткой радиатора, массивным спойлером, внедорожным обвесом с оригинальными красными полосами, черными дисками колес. Предусмотрели ли дизайнеры Suzuki изменения интерьера модели, пока не сообщается. Эксперты ожидают появления в салоне декоративных деталей и эффектной контрастной прострочки.
Авто, по традиции, укомплектуют бензиновым 1,5-литровым K15B на 104 л. с. при моменте 138 Нм, сочетающимся с 5-скоростной МКПП или 4-диапазонной АКПП. Ertiga GT не получит систему полного привода.
Разработчики Suzuki не остановились на спорткаре, готовящемся к выходу на рынок. К концу 2019-го компания планирует пополнить линейку комплектаций компактвэна внедорожной вариацией. В новинке ожидается появление защитного обвеса и увеличенного клиренса.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:19