Роза Сябитова была вынуждена работать уборщицей из-за Сергея Бондарчука

В своем личном микроблоге в Instagram ведущая популярного шоу «Давай поженимся» откровенно рассказала фанатам о начале своей звездной карьеры. Будущая телезвезда пыталась поступить во ВГИК после окончания школы, однако Сергею Бондарчуку юная Сябитова показалась неготовой и чересчур практичной для киноиндустрии.Главная сваха страны написала, что после освоения профессии инженера-программиста ей пришлось работать владелицей ювелирного магазина, няней и в конечном итоге даже уборщицей. Артистка признается: ей совсем не стыдно, ведь судьба все равно привела ее на телевидение.Поклонники оценили по достоинству признания звезды «Первого канала», написав массу положительных отзывов и комплиментов в комментариях под публикацией. Некоторые отметили: «Не важно, кем ты был раньше, важно, кто ты сейчас».