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Роза Сябитова была вынуждена работать уборщицей из-за Сергея Бондарчука

Популярная российская телезвезда Роза Сябитова недавно сообщила, что была вынуждена работать уборщицей. Будущая знаменитость не смогла поступить во ВГИК из-за режиссера Сергея Бондарчука, посчитавшего будущую артистку очень практичной.
Роза Сябитова была вынуждена работать уборщицей из-за Сергея Бондарчука

В своем личном микроблоге в Instagram ведущая популярного шоу «Давай поженимся» откровенно рассказала фанатам о начале своей звездной карьеры. Будущая телезвезда пыталась поступить во ВГИК после окончания школы, однако Сергею Бондарчуку юная Сябитова показалась неготовой и чересчур практичной для киноиндустрии.

Главная сваха страны написала, что после освоения профессии инженера-программиста ей пришлось работать владелицей ювелирного магазина, няней и в конечном итоге даже уборщицей. Артистка признается: ей совсем не стыдно, ведь судьба все равно привела ее на телевидение.

Поклонники оценили по достоинству признания звезды «Первого канала», написав массу положительных отзывов и комплиментов в комментариях под публикацией. Некоторые отметили: «Не важно, кем ты был раньше, важно, кто ты сейчас».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 08:25

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