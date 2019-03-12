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Звезда «Дома-2» Виктория Боня стала ювелиром

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня решила освоить новую профессию и стала ювелиром.
Звезда «Дома-2» Виктория Боня стала ювелиром

Не секрет, что Виктория является послом бренда известнейшей компании под названием «ROBERTO BRAVO». Боне всегда довольно успешно удавалось представлять бренд, чем она не единожды хвасталась у себя на страничке в Instagram.

Каким же удивлением для подписчиков телезнаменитости было узнать, что их любимица решила создать свою первую коллекцию украшений, которую именовала «Naviblue». По словам Виктории, все ее ювелирные украшение особенные.

Особенностью украшений от Бони стало то, что они сделаны в форме звездочек, цветочков, сердечек и бабочек, а украшают их голубые бриллианты. Впрочем, увидеть драгоценный камень сможет лишь тот, на ком надето это украшение, ведь голубой бриллиант спрятан «от чужих глаз».
Звезда «Дома-2» Виктория Боня стала ювелиром

Экс-участница «Дома-2» отметила, что уже давно хотела сделать что-то особенное и наконец-таки ей это удалось. Также Виктория заявила, что каждый ее покупатель сможет заказать монограмму и выбрать цвет украшения.

К слову, Боня начала носить собственные ювелирные украшения уже давно. По словам знаменитости, задолго до старта продаж ее буквально забросали вопросами, где можно приобрести такую цепочку или браслет с голубыми драгоценными камнями.

«Я хотела, чтобы девушка, надевая мои украшения, почувствовала нежность, легкость, индивидуальность», - подчеркнула звезда телепроекта «Дом-2».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:27

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