NASA: Первым астронавтом на Марсе может стать женщина





Ученый отметил, что женщины находятся на первом месте в планах космического агентства, так как они возглавляют свыше 50 процентов всех полетов. Очевидно, следующим американским космонавтом, «вернувшимся на Луну», станет представительница слабой половины человечества. Соединённые Штаты собираются отправить человека на ночное светило к 2028 году.Астронавты Энн Макклейн и Кристина Кох 29 марта впервые планируют выйти в открытое космическое пространство с борта МКС. Выход будет длиться на протяжении семи часов.