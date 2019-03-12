NASA: Первым астронавтом на Марсе может стать женщина
Джим Брайденстайн, являющийся главой NASA, во время эфира на радио «Science Friday» заявил, что первым астронавтом, который полетит на Марс, может стать женщина. Также он рассказал, какую значительную роль играют представительницы слабого пола в исследовании космоса.
Ученый отметил, что женщины находятся на первом месте в планах космического агентства, так как они возглавляют свыше 50 процентов всех полетов. Очевидно, следующим американским космонавтом, «вернувшимся на Луну», станет представительница слабой половины человечества. Соединённые Штаты собираются отправить человека на ночное светило к 2028 году.
Астронавты Энн Макклейн и Кристина Кох 29 марта впервые планируют выйти в открытое космическое пространство с борта МКС. Выход будет длиться на протяжении семи часов.
Ученый отметил, что женщины находятся на первом месте в планах космического агентства, так как они возглавляют свыше 50 процентов всех полетов. Очевидно, следующим американским космонавтом, «вернувшимся на Луну», станет представительница слабой половины человечества. Соединённые Штаты собираются отправить человека на ночное светило к 2028 году.
Астронавты Энн Макклейн и Кристина Кох 29 марта впервые планируют выйти в открытое космическое пространство с борта МКС. Выход будет длиться на протяжении семи часов.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:50