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В Самаре из мусоровоза выпало тело мужчины

В Самарской области на мусорной площади «Преображенка» из мусоровоза, а именно из его кузова, выпал труп мужчины. Об этом известно из издания «Самарское обозрение».
В Самаре из мусоровоза выпало тело мужчины

Когда выгружали мусор, было обнаружено тело, которое еще не опознали. На нем были видны следы от сдaвливания прeссом в мусоровозе. Экспертиза установила, что погибшему от 40 до 50 лет, на момент, когда его нашли, он был мертв примерно четыре дня. Человек среднего телосложения, имел светлые волосы и был одет в штаны, свитер и носки.

Сейчас местные правоохранительные органы ведут проверку, устанавливают причину смерти и личность умершего. Возможно, гибель наступила от удушья в кузове.

Известно, что площадь "Преображенки" составляет 58 гектаров, а работает она в Самаре еще с 1989 года.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 19:03

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