В Самаре из мусоровоза выпало тело мужчины
В Самарской области на мусорной площади «Преображенка» из мусоровоза, а именно из его кузова, выпал труп мужчины. Об этом известно из издания «Самарское обозрение».
Когда выгружали мусор, было обнаружено тело, которое еще не опознали. На нем были видны следы от сдaвливания прeссом в мусоровозе. Экспертиза установила, что погибшему от 40 до 50 лет, на момент, когда его нашли, он был мертв примерно четыре дня. Человек среднего телосложения, имел светлые волосы и был одет в штаны, свитер и носки.
Сейчас местные правоохранительные органы ведут проверку, устанавливают причину смерти и личность умершего. Возможно, гибель наступила от удушья в кузове.
Известно, что площадь "Преображенки" составляет 58 гектаров, а работает она в Самаре еще с 1989 года.
Когда выгружали мусор, было обнаружено тело, которое еще не опознали. На нем были видны следы от сдaвливания прeссом в мусоровозе. Экспертиза установила, что погибшему от 40 до 50 лет, на момент, когда его нашли, он был мертв примерно четыре дня. Человек среднего телосложения, имел светлые волосы и был одет в штаны, свитер и носки.
Сейчас местные правоохранительные органы ведут проверку, устанавливают причину смерти и личность умершего. Возможно, гибель наступила от удушья в кузове.
Известно, что площадь "Преображенки" составляет 58 гектаров, а работает она в Самаре еще с 1989 года.
Происшествия
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 19:03