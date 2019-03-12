В Самаре из мусоровоза выпало тело мужчины





Когда выгружали мусор, было обнаружено тело, которое еще не опознали. На нем были видны следы от сдaвливания прeссом в мусоровозе. Экспертиза установила, что погибшему от 40 до 50 лет, на момент, когда его нашли, он был мертв примерно четыре дня. Человек среднего телосложения, имел светлые волосы и был одет в штаны, свитер и носки.Сейчас местные правоохранительные органы ведут проверку, устанавливают причину смерти и личность умершего. Возможно, гибель наступила от удушья в кузове.Известно, что площадь "Преображенки" составляет 58 гектаров, а работает она в Самаре еще с 1989 года.