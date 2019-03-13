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Мария Погребняк решила сделать операцию на глазах из-за плохого зрения

Мария Погребняк, супруга известного футболиста, рассказала своим подписчикам в Instagram, что решила сделать операцию на глазах. Многодетная мать призналась, что линзы доставляют ей огромный дискомфорт, а очки она постоянно забывает дома.
Мария Погребняк решила сделать операцию на глазах из-за плохого зрения

По словам Марии Погребняк, она решилась на то, чтобы проконсультироваться со специалистами по данному вопросу. Жена спортсмена узнала все подробности процедуры и оказалось, что все намного проще, чем она думала. Дело в том, что мать троих сыновей переживала, что некоторое время после операции она будет ходить с заклеенными глазами. Такое длительное отсутствие не для жены Павла Погребняка, ведь она сама отвозит детей в школу. Но выяснилось, что благодаря современной медицине ей не нужно идти на такие жертвы. Операция на одном глазу длится всего 25 секунд, а уже на следующий день пациент может смело водить авто. Оказывается, врачи не называют никаких ограничений после данной процедуры.

Многие подписчики поддержали инициативу Марии Погребняк, так как зрение очень важно для любого здорово человека. Те, кто прибегал к данной операции, поделились своим опытом. Многие заверили, что страшного в процедуре ничего нет, зато результат превзойдет все ожидания многодетной матери.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:11

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