АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о преимуществах "смартфона будущего" Vivo Apex 2019
EUR 74.29 USD 66.08
Курс валют на 12.03.2019

Нюша начала тренировки, чтобы восстановить форму после родов

Певица Нюша рассказала своим подписчикам в микроблоге Instagram, что начала тренировки в спортзале, чтобы восстановить форму после родов. Знаменитость пообещала, что сделает после занятий коллаж «до и после», чтобы поклонники смогли оценить результат ее стараний.
Нюша начала тренировки, чтобы восстановить форму после родов

Нюша написала, что ее «весна началась со спорта», но естественно, в полном объеме она пока не может возобновить прежние нагрузки. При этом певица призналась, что подход к тренировкам сейчас совсем другой. Фолловеры отметили, что артистка прекрасно выглядит и, по их мнению, уже успела восстановиться после родов. Но сама Нюша убеждена, что ей есть над чем работать.

На снимке, который был опубликован в Instagram, певица позирует в черной майке, коротких шортах и кроссовках возле тренажеров. В комментариях Нюше написали, что она прекрасно и спортивно выглядит. Также знаменитость фолловеры попросили почаще рассказывать о том, как она питается.

Ранее еще одна новоиспеченная звездная мама похвасталась идеальной фигурой после родов. Речь идет о Регине Тодоренко. Телеведущая рассказала, что восстановиться ей помогли гены и занятия йогой.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученый назвал возможную дату падения на
В Подмосковье грабители убили ветерана
«Беззубая улыбка»: Светлана Лобода в
Звезда «Дома-2» Виктория Боня стала
Suzuki после спортивной версии
Младенцы способны различить смех друзей
В Самаре из мусоровоза выпало тело
Нюша начала тренировки, чтобы
Психолог Татьяна Аюпова уверена, что
В Сети опубликовали первое фото
Эксперты: Цвет глаз связан со здоровьем
Анастасия Костенко зарабатывает с
Дизайн Volkswagen Golf восьмого
В Москве таксист изнасиловал клиентку и
Григорий Лепс показал в Instagram
Европейский парламент призывает
Дмитрий Медведев обещал проверить
В Челябинске девушка выпала из окна
В Самаре полицейский 16 лет подряд
Промсвязьбанк выступил в роли
Вышел официальный трейлер фильма
Ученые: Мозгу сложнее забыть, чем
В Ростове-на-Дону владелец
Самолет ВВС США совершил разведку у
Мачеха Филиппа Киркорова
Психологи назвали мощные способы борьбы
В Ираке испытали оборудование для
В Москве в стенах школы подрались
Актриса Марина Александрова рассказала
Эксперты анонсировали пять необычных
Просмотреть все новости