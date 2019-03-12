Нюша начала тренировки, чтобы восстановить форму после родов

Нюша написала, что ее «весна началась со спорта», но естественно, в полном объеме она пока не может возобновить прежние нагрузки. При этом певица призналась, что подход к тренировкам сейчас совсем другой. Фолловеры отметили, что артистка прекрасно выглядит и, по их мнению, уже успела восстановиться после родов. Но сама Нюша убеждена, что ей есть над чем работать.На снимке, который был опубликован в Instagram, певица позирует в черной майке, коротких шортах и кроссовках возле тренажеров. В комментариях Нюше написали, что она прекрасно и спортивно выглядит. Также знаменитость фолловеры попросили почаще рассказывать о том, как она питается.Ранее еще одна новоиспеченная звездная мама похвасталась идеальной фигурой после родов. Речь идет о Регине Тодоренко. Телеведущая рассказала, что восстановиться ей помогли гены и занятия йогой.