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В Сети появились характеристики смартфона Honor 10 Lite

Смартфон версии Honor 10 Lite получил каплевидный вырез. Вокруг дисплея есть небольшая рамка, в которую вмещена полоска разговорного динамика.
В Сети появились характеристики смартфона Honor 10 Lite

Внизу установили светодиодный индикатор. Устройство обладает функцией разблокировки по лицу, которая работает в любом положении. Данная функция активируется простым поднятием со стола. Также имеет место сканер отпечатков. Корпус модели является пластиковым и глянцевым. Honor 10 Lite наделили 3,5-миллиметровым разъемом. Аккумуляторная батарея обладает ёмкостью на 3400 мАч.

В устройстве ОЗУ составляет 3 ГБ. Версия с ПЗУ на 32 ГБ стоит 17 000 рублей. А модификация с физической памятью на 64 ГБ стоит 17 000 рублей. Версия 10 Lite получила камеры с разрешением на 13+2 Мп.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:00

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