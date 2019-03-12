Анастасия Костенко зарабатывает с помощью своей 8-месячной дочери Милены

Многие интернет-пользователи до сих пор помнят те интервью Тарасова и Костенко, в которых парочка во всеуслышание заявляла, что не намерены выставлять свою личную жизнь напоказ.По словам фолловеров, на сегодняшний день звездное семейство само себе противоречит, ведь практически каждый день публикует в Instagram новые фотографии, видеозаписи и Stories. А на днях один из свежих снимков Костенко и вовсе попал в центр обсуждений в Сети.А началось все с того, что Анастасия в очередной раз опубликовала в личный микроблог кадр, на котором запечатлена ее 8-месячная дочь Милана. И все бы ничего, если бы фото не оказалось рекламным. Пользователям Сети не понравилось, что Костенко зарабатывает с помощью единственной наследницы, о чем они поспешили ей высказаться.По очереди подписчики модели принялись делать молодой мамочке замечания, напоминая Насте, что еще несколько месяцев назад она говорила, что не хочет показывать свою дочь, а теперь «практически продает ее» за рекламные деньги.Нужно сказать, что Костенко спустя сутки поспешила удалить эту фотографию. По мнению фолловеров, модель осознала свою вину и попыталась исправить положение вещей.