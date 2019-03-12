Дизайн Volkswagen Golf восьмого поколения рассекречен до дебюта
Компания Volkswagen проводит финальное тестирование хэтчбека Golf восьмой генерации, не стараясь скрыть его дизайн под камуфляжем. Фотошпионам удалось запечатлеть обновленный автомобиль, запланированный к презентации в конце весны 2019-го.
Экстерьер новой машины Volkswagen, судя по фото, не претерпит серьезных изменений. В очертаниях передней части хэтчбека заметно влияние модели Arteon. Во многом дизайн Golf восьмого поколения позаимствован у предшественника за исключением отдельных кузовных элементов. Команда Volkswagen оставит для нового хэтчбека, построенного на усовершенствованном шасси, модульную платформу MQB Evo. Такое решение позволит облегчить модель примерно на 50 кг, а также расширить салон.
Интерьер новинки фотошпионам не удалось запечатлеть, но, как предполагают эксперты, стилисты проектируют его архитектуру по-новому, сохранив визуальную преемственность. Салон восьмого Golf должны пополнить последние мультимедийные технологии бренда, включая модернизированную цифровую панель и различные онлайн-сервисы.
Моторную гамму Golf восьмой генерации представят бензиновый 1,5-литровый двигатель с разными вариантами мощностей, а также 1,0-литровый V3 и 2,0-литровый турбоагрегат. Не исключается присутствие дизельных версий авто и «гибридов», где расход топлива планируется снизить за счет интегрированного 48-вольтового стартер-генератора. Для новинки VW проектируют силовую установку, «питающуюся» природным газом.
Автокомпания намерена представить восьмой Golf в конце весны. В серийное производство хэтчбек запустят в начале лета на мощностях завода во Вольфсбурге.
Экстерьер новой машины Volkswagen, судя по фото, не претерпит серьезных изменений. В очертаниях передней части хэтчбека заметно влияние модели Arteon. Во многом дизайн Golf восьмого поколения позаимствован у предшественника за исключением отдельных кузовных элементов. Команда Volkswagen оставит для нового хэтчбека, построенного на усовершенствованном шасси, модульную платформу MQB Evo. Такое решение позволит облегчить модель примерно на 50 кг, а также расширить салон.
Интерьер новинки фотошпионам не удалось запечатлеть, но, как предполагают эксперты, стилисты проектируют его архитектуру по-новому, сохранив визуальную преемственность. Салон восьмого Golf должны пополнить последние мультимедийные технологии бренда, включая модернизированную цифровую панель и различные онлайн-сервисы.
Моторную гамму Golf восьмой генерации представят бензиновый 1,5-литровый двигатель с разными вариантами мощностей, а также 1,0-литровый V3 и 2,0-литровый турбоагрегат. Не исключается присутствие дизельных версий авто и «гибридов», где расход топлива планируется снизить за счет интегрированного 48-вольтового стартер-генератора. Для новинки VW проектируют силовую установку, «питающуюся» природным газом.
Автокомпания намерена представить восьмой Golf в конце весны. В серийное производство хэтчбек запустят в начале лета на мощностях завода во Вольфсбурге.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:14