Линейку смартфонов Samsung Galaxy S10 испытали на устойчивость к падениям





Новые устройства были протестированы на прочность. Главная особенность рассматриваемой линейки гаджетов от Samsung заключается в полноэкранном дизайне. Каждый из трёх смартфонов был сброшен с высоты в 1,8 метра. Падение происходило тыльной, а также лицевой панелью. В случае первого дроп-теста устройства получили заметные трещины. В линейке Samsung модель S10e, получившая защитное стекло Gorilla Glass 5, оказалась менее прочной. После падения монитор устройства перестал полностью функционировать.При этом более прочной оказалась модификация Galaxy S10, имеющая защитное стекло Gorilla Glass 6. Между тем, новая версия S10 Plus оставалась работоспособной в случае трещин на задней, а также передней панели.