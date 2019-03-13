АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung Galaxy S10 и Galaxy S9: Главные отличия флагманов
EUR 74.07 USD 65.77
Курс валют на 13.03.2019

Линейку смартфонов Samsung Galaxy S10 испытали на устойчивость к падениям

Линейку смартфонов Galaxy S10 от компании Samsung решили испытать на их устойчивость к возможным падениям. Речь идёт о версиях S10e, S10, а также S10 Plus.
Линейку смартфонов Samsung Galaxy S10 испытали на устойчивость к падениям

Новые устройства были протестированы на прочность. Главная особенность рассматриваемой линейки гаджетов от Samsung заключается в полноэкранном дизайне. Каждый из трёх смартфонов был сброшен с высоты в 1,8 метра. Падение происходило тыльной, а также лицевой панелью. В случае первого дроп-теста устройства получили заметные трещины. В линейке Samsung модель S10e, получившая защитное стекло Gorilla Glass 5, оказалась менее прочной. После падения монитор устройства перестал полностью функционировать.

При этом более прочной оказалась модификация Galaxy S10, имеющая защитное стекло Gorilla Glass 6. Между тем, новая версия S10 Plus оставалась работоспособной в случае трещин на задней, а также передней панели.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Влад Топалов считает себя властным и
Линейку смартфонов Samsung Galaxy S10
Анна Семенович попросила не советовать
Обновленный Leon Cupra R ST получил
Дима Билан отправился на прогулку с
В России врачи изучают технику
Елена Темникова выпустила 6-ти серийный
Показан трейлер игры Immortal Legacy:
Звезда «Титаника» Кэти Бейтс похудела
Сергей Маковецкий рассказал о работе с
Ученые: Глубокие вдохи повышают
Фотошпионы заметили новую гибридную
Бывшая невестка Марии Шукшиной Фрейя
В Сети появились характеристики
NASA: Первым астронавтом на Марсе может
Ученые нашли в жареном картофеле
Ученые: Между размером женской груди и
Бренд Porsche выпустит купе-кросс
В Испании женщину забрали в больницу
Иван Рыжиков разобрался в конфликтах с
«Жизнь продолжается»: Вера Брежнева
Samsung Galaxy S10 и Galaxy S9: Главные
Ученый назвал возможную дату падения на
В Подмосковье грабители убили ветерана
«Беззубая улыбка»: Светлана Лобода в
Звезда «Дома-2» Виктория Боня стала
Suzuki после спортивной версии
Младенцы способны различить смех друзей
В Самаре из мусоровоза выпало тело
Нюша начала тренировки, чтобы
Просмотреть все новости