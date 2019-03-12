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В Москве таксист изнасиловал клиентку и подвез ее до остановки

Московский таксист ночью 8 марта подвёз к остановке клиентку, которую изнасиловал на пустыре. Женщина дважды получила удары по голове тяжёлым предметом.
В Москве таксист изнасиловал клиентку и подвез ее до остановки

Как сообщает полиция Москвы, ночью на 9 марта жительница столицы подверглась сексуальному насилию со стороны таксиста. 39-летняя клиентка вызвала машину к клубу-ресторану "Высоцкий". После того, как сесть в автомобиль, поведение водителя показалось ей странным.

Последний отправился не по нужному маршруту, а завёз жертву в неизвестный ей район. В салоне она получила сильный удар по голове, после чего на время потеряла сознание.

На пустыре москвичка пришла в себя и приняла попытку к бегству. Догнавший клиентку таксист изнасиловал её, снова нанёс удар по голове и затащил в машину.

В городе злоумышленник отвёз пострадавшую к ближайшей остановке и оставил там. Поймав другую машину, женщина добралась до дома и обратилась с заявлением к правоохранительным органам. Следователи Москвы выясняют обстоятельства происшествия.



 
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Происшествия
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:02

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