В Москве таксист изнасиловал клиентку и подвез ее до остановки





Как сообщает полиция Москвы, ночью на 9 марта жительница столицы подверглась сексуальному насилию со стороны таксиста. 39-летняя клиентка вызвала машину к клубу-ресторану "Высоцкий". После того, как сесть в автомобиль, поведение водителя показалось ей странным.Последний отправился не по нужному маршруту, а завёз жертву в неизвестный ей район. В салоне она получила сильный удар по голове, после чего на время потеряла сознание.На пустыре москвичка пришла в себя и приняла попытку к бегству. Догнавший клиентку таксист изнасиловал её, снова нанёс удар по голове и затащил в машину.В городе злоумышленник отвёз пострадавшую к ближайшей остановке и оставил там. Поймав другую машину, женщина добралась до дома и обратилась с заявлением к правоохранительным органам. Следователи Москвы выясняют обстоятельства происшествия.