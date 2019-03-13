Влад Топалов считает себя властным и консервативным в личной жизни с Региной Тодоренко





Экс-солист группы «Smash!!» впервые познакомился с ведущей проекта «Пятница с Региной» во время репетиции спектакля Сергея Роста под названием «Заложи жену в ломбард», где паре достались главные роли. Топалов и Тодоренко долго скрывали свой роман от общественности. Когда артистка находилась на 9-м месяце беременности, 33-летний Влад сделал ей предложение, и они поженились.Популярный блогер признался, что его супруга не привыкла существовать с кем-то в партнерстве. По словам Топалова, экс-ведущая «Орла и решки» не видит своей жизни без графиков и проектов, поэтому все отношения вокруг нее должны подстраиваться под них. Однако артист к такому не привык, ведь он властный и консервативный, воспитанный в соответствии с другими ценностями. Он отметил, что в этом плане ему очень близка книга семейного славянского уклада «Домострой». Но в один из моментов певец понял, что с популярной женой так нельзя и учится идти на компромиссы.Регина Тодоренко не стала долго засиживаться в декрете с маленьким наследником Михаилом. Когда супруга занята творчеством, заботливый отец Топалов проводит время с сыном, что подтверждают снимки в Instagram звезды, где видно, как он читает малышу сказки или гуляет с ним по улицам Москвы.