Младенцы способны различить смех друзей и незнакомцев





Специалисты Нью-Йоркского университета вместе с коллегами из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса организовали два исследования. В первой научной работе, направленной на изучения реакции младенцев на смех различных групп людей, участвовали 24 пятимесячных ребенка. С помощью студентов ученые сделали более двух десятков записей веселых бесед между друзьями и незнакомцами и выделили необходимые для исследования звуки. Каждому малышу включали по пять аудиофайлов со смехом незнакомцев и друзей. Детей больше интересовало веселье приятелей, на нем они задерживались в среднем на 10,7 с. В другом случае они тратили до 9,6 с.Второй эксперимент психологи направили на выяснение, понимают ли младенцы взаимосвязь смеха с поведением людей. Малышам показали черно-белые ролики, демонстрирующие двух женщин. Дети рассматривали три типа поведения: в первом случае героини кадра улыбались друг другу и махали рукой, во втором - стояли рядом, поворачивались к напарнице лицом и отворачивались со скрещенными руками; в третьем – просто смотрели в кадр. Каждое видео специалисты сопровождали записью смеха либо друзей, либо незнакомцев.Младенцы тратили на просмотр ролика и изображением, не соответствующим озвучке, больше времени (до 14 с), нежели на картинки с совпадающим звуком (до 12,6 с). Эксперты сделали вывод, что и в раннем детстве человек способен определять тип социальных отношений между посторонними лицами.