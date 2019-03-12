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Младенцы способны различить смех друзей и незнакомцев

Младенцы в возрасте 5 месяцев, как выяснили американские психологи, реагируют на смех посторонних людей. Дети способны распознать, веселятся ли рядом с ними друзья или незнакомцы.
Младенцы способны различить смех друзей и незнакомцев

Специалисты Нью-Йоркского университета вместе с коллегами из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса организовали два исследования. В первой научной работе, направленной на изучения реакции младенцев на смех различных групп людей, участвовали 24 пятимесячных ребенка. С помощью студентов ученые сделали более двух десятков записей веселых бесед между друзьями и незнакомцами и выделили необходимые для исследования звуки. Каждому малышу включали по пять аудиофайлов со смехом незнакомцев и друзей. Детей больше интересовало веселье приятелей, на нем они задерживались в среднем на 10,7 с. В другом случае они тратили до 9,6 с.

Второй эксперимент психологи направили на выяснение, понимают ли младенцы взаимосвязь смеха с поведением людей. Малышам показали черно-белые ролики, демонстрирующие двух женщин. Дети рассматривали три типа поведения: в первом случае героини кадра улыбались друг другу и махали рукой, во втором - стояли рядом, поворачивались к напарнице лицом и отворачивались со скрещенными руками; в третьем – просто смотрели в кадр. Каждое видео специалисты сопровождали записью смеха либо друзей, либо незнакомцев.Младенцы тратили на просмотр ролика и изображением, не соответствующим озвучке, больше времени (до 14 с), нежели на картинки с совпадающим звуком (до 12,6 с). Эксперты сделали вывод, что и в раннем детстве человек способен определять тип социальных отношений между посторонними лицами.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:10

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