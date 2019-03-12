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Европейский парламент призывает остановить строительство «Северного потока – 2»

Европарламент призывает остановить дальнейшее строительство так называемого «Северного потока – 2». В свою очередь 402 депутата отдали свои голоса за данную резолюцию.
Европейский парламент призывает остановить строительство «Северного потока – 2»

При этом против проголосовали 163 человека. А вот 89 депутатов воздержались. Представители Европейского парламента проголосовали за резолюцию, касающуюся политических сложившихся отношений РФ и ЕС во время планерной сессии. Она содержала предложение остановить разработанный проект существующего газопровода под названием «Северный поток – 2». В рамках пресс-релиза Европейского парламента депутатами было высказано опасение, что этот проект может в итоге увеличить зависимость ЕС непосредственно от поставок газового продукта из РФ, поставив под угрозу внутренние рынки Евросоюза.

В представленном документе значится, что такое использование «Северного потока 2» на сегодняшний день противоречит существующей энергетической политике Европейского Союза либо его стратегическим основным интересам. Вследствие этого такой проект нужно немедленно остановить.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:30

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