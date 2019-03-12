Европейский парламент призывает остановить строительство «Северного потока – 2»





Европарламент призывает остановить дальнейшее строительство так называемого «Северного потока – 2». В свою очередь 402 депутата отдали свои голоса за данную резолюцию.При этом против проголосовали 163 человека. А вот 89 депутатов воздержались. Представители Европейского парламента проголосовали за резолюцию, касающуюся политических сложившихся отношений РФ и ЕС во время планерной сессии. Она содержала предложение остановить разработанный проект существующего газопровода под названием «Северный поток – 2». В рамках пресс-релиза Европейского парламента депутатами было высказано опасение, что этот проект может в итоге увеличить зависимость ЕС непосредственно от поставок газового продукта из РФ, поставив под угрозу внутренние рынки Евросоюза.В представленном документе значится, что такое использование «Северного потока 2» на сегодняшний день противоречит существующей энергетической политике Европейского Союза либо его стратегическим основным интересам. Вследствие этого такой проект нужно немедленно остановить.