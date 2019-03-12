В Челябинске девушка выпала из окна 4-го этажа на прохожего
В Челябинске молодая девушка выжила после падения с высоты. Пострадавшая в результате несчастного случая выпала из окна 4-го этажа, приземлившись на прохожего.
Инцидент произошел накануне в Металлургическом районе города. Местная жительница повисла на карнизе и не смогла подняться обратно. Ситуацию попытались спасти несколько очевидцев. Они подсказывали пострадавшей, что делать и вызвали спасателей.
Не дождавшись приезда скорой помощи, местная жительница сорвалась вниз, но была спасена одним из очевидцев. Медики отвезли пациентку в реанимацию в бессознательном состоянии.
Инцидент произошел накануне в Металлургическом районе города. Местная жительница повисла на карнизе и не смогла подняться обратно. Ситуацию попытались спасти несколько очевидцев. Они подсказывали пострадавшей, что делать и вызвали спасателей.
Не дождавшись приезда скорой помощи, местная жительница сорвалась вниз, но была спасена одним из очевидцев. Медики отвезли пациентку в реанимацию в бессознательном состоянии.
Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:23