АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о преимуществах "смартфона будущего" Vivo Apex 2019
EUR 74.29 USD 66.08
Курс валют на 12.03.2019

В Челябинске девушка выпала из окна 4-го этажа на прохожего

В Челябинске молодая девушка выжила после падения с высоты. Пострадавшая в результате несчастного случая выпала из окна 4-го этажа, приземлившись на прохожего.
В Челябинске девушка выпала из окна 4-го этажа на прохожего

Инцидент произошел накануне в Металлургическом районе города. Местная жительница повисла на карнизе и не смогла подняться обратно. Ситуацию попытались спасти несколько очевидцев. Они подсказывали пострадавшей, что делать и вызвали спасателей.

Не дождавшись приезда скорой помощи, местная жительница сорвалась вниз, но была спасена одним из очевидцев. Медики отвезли пациентку в реанимацию в бессознательном состоянии.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: Цвет глаз связан со здоровьем
Анастасия Костенко зарабатывает с
Дизайн Volkswagen Golf восьмого
В Москве таксист изнасиловал клиентку и
Григорий Лепс показал в Instagram
Европейский парламент призывает
Дмитрий Медведев обещал проверить
В Челябинске девушка выпала из окна
В Самаре полицейский 16 лет подряд
Промсвязьбанк выступил в роли
Вышел официальный трейлер фильма
Ученые: Мозгу сложнее забыть, чем
В Ростове-на-Дону владелец
Самолет ВВС США совершил разведку у
Мачеха Филиппа Киркорова
Психологи назвали мощные способы борьбы
В Ираке испытали оборудование для
В Москве в стенах школы подрались
Актриса Марина Александрова рассказала
Эксперты анонсировали пять необычных
Создатель снайперской винтовки «Сумрак»
Валентин Гафт опроверг слухи о своей
Эмма Малинина легко прощает, но тяжело
Сборка новой версии LADA Granta Sport
Пластиковая война: международные
Заспанный Максим Галкин известил о
Врачи рассказали, какие факторы
В Сети продемонстрировали смартфон
Меган Маркл появилась без обручального
Японские учёные отыскали способ для
Просмотреть все новости