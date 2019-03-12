Промсвязьбанк выступил в роли организатора размещения облигаций АФК «Система»





Техническое размещение облигаций Промсвязьбанком состоялось 6 дней назад и соответствовало всем принятым нормам. Книгу заявок закрыли уже 28 февраля. Инвесторам предложили облигации серии 001Р-09, объем которых достиг отметки в 10 млрд рублей. Номинальная стоимость 1-й единицы составила 1 тыс. рублей. Ставку купона установили на уровне в 9,9%. Этот показатель соответствует доходности в 10,14%.Длительность купонного периода составляет 182 дня. Срок оферты - 3 года, а окончательная дата погашения - 21 февраля 2029 года. Вместе с Промсвязьбанком агентами в размещении выступили ИФК Солид, а также Совкомбанк и другие. Список со-организаторов включает East West United Bank S.A. АФК «Система» холдинговая компания, которая на сегодняшний день обслуживает 150 млн клиентов в сферах высоких технологий, коммуникации и сельского хозяйства. Ее деятельность распространяется на розничную торговлю, услуги кредитных предприятий и лесопереработку.