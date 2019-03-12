Дмитрий Медведев обещал проверить проект завода по разливу воды на Байкале
Дмитрий Медведев дал обещание провести проверку строительства завода на Байкале по разливу воды и её импорту в Китай. С соответствующей просьбой к премьер-министру обратились экозащитники.
Как пишет "Политическая экспертиза", на Универсиаде в Красноярске Медведев сделал заявление, что поручит уполномоченным ведомствам проверить завод на Байкале по разливу воды. Проект предприятия получит оценку соответствия законодательным нормам и экологическим стандартам. Политик добавил, что с таким обращением ему часто пишут в социальных сетях другие россияне, обеспокоенные состоянием озера.
Тему глава кабмина назвал острой и актуальной. Отметим, что строит предприятие компания "АкваСиб", которая привлекла в проект 1,5 млрд инвестиций, с января этого года. Петицию против завода на Байкале подписали уже 800 тысяч россиян. 23 марта участники "Экозащиты 365" планируют провести митинг "Спаси Байкал" по всей стране.
Со стороны "АкваСиба" уже появились первые нарушения, например, разлив нефтепродуктов, утверждают активисты. Медведев подчеркнул, что ухудшение экологии Байкала является недопустимым.
Как пишет "Политическая экспертиза", на Универсиаде в Красноярске Медведев сделал заявление, что поручит уполномоченным ведомствам проверить завод на Байкале по разливу воды. Проект предприятия получит оценку соответствия законодательным нормам и экологическим стандартам. Политик добавил, что с таким обращением ему часто пишут в социальных сетях другие россияне, обеспокоенные состоянием озера.
Тему глава кабмина назвал острой и актуальной. Отметим, что строит предприятие компания "АкваСиб", которая привлекла в проект 1,5 млрд инвестиций, с января этого года. Петицию против завода на Байкале подписали уже 800 тысяч россиян. 23 марта участники "Экозащиты 365" планируют провести митинг "Спаси Байкал" по всей стране.
Со стороны "АкваСиба" уже появились первые нарушения, например, разлив нефтепродуктов, утверждают активисты. Медведев подчеркнул, что ухудшение экологии Байкала является недопустимым.
Политика
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:24