АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о преимуществах "смартфона будущего" Vivo Apex 2019
EUR 74.29 USD 66.08
Курс валют на 12.03.2019

Дмитрий Медведев обещал проверить проект завода по разливу воды на Байкале

Дмитрий Медведев дал обещание провести проверку строительства завода на Байкале по разливу воды и её импорту в Китай. С соответствующей просьбой к премьер-министру обратились экозащитники.
Дмитрий Медведев обещал проверить проект завода по разливу воды на Байкале

Как пишет "Политическая экспертиза", на Универсиаде в Красноярске Медведев сделал заявление, что поручит уполномоченным ведомствам проверить завод на Байкале по разливу воды. Проект предприятия получит оценку соответствия законодательным нормам и экологическим стандартам. Политик добавил, что с таким обращением ему часто пишут в социальных сетях другие россияне, обеспокоенные состоянием озера.

Тему глава кабмина назвал острой и актуальной. Отметим, что строит предприятие компания "АкваСиб", которая привлекла в проект 1,5 млрд инвестиций, с января этого года. Петицию против завода на Байкале подписали уже 800 тысяч россиян. 23 марта участники "Экозащиты 365" планируют провести митинг "Спаси Байкал" по всей стране.

Со стороны "АкваСиба" уже появились первые нарушения, например, разлив нефтепродуктов, утверждают активисты. Медведев подчеркнул, что ухудшение экологии Байкала является недопустимым.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: Цвет глаз связан со здоровьем
Анастасия Костенко зарабатывает с
Дизайн Volkswagen Golf восьмого
В Москве таксист изнасиловал клиентку и
Григорий Лепс показал в Instagram
Европейский парламент призывает
Дмитрий Медведев обещал проверить
В Челябинске девушка выпала из окна
В Самаре полицейский 16 лет подряд
Промсвязьбанк выступил в роли
Вышел официальный трейлер фильма
Ученые: Мозгу сложнее забыть, чем
В Ростове-на-Дону владелец
Самолет ВВС США совершил разведку у
Мачеха Филиппа Киркорова
Психологи назвали мощные способы борьбы
В Ираке испытали оборудование для
В Москве в стенах школы подрались
Актриса Марина Александрова рассказала
Эксперты анонсировали пять необычных
Создатель снайперской винтовки «Сумрак»
Валентин Гафт опроверг слухи о своей
Эмма Малинина легко прощает, но тяжело
Сборка новой версии LADA Granta Sport
Пластиковая война: международные
Заспанный Максим Галкин известил о
Врачи рассказали, какие факторы
В Сети продемонстрировали смартфон
Меган Маркл появилась без обручального
Японские учёные отыскали способ для
Просмотреть все новости