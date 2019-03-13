Обновленный Leon Cupra R ST получил полный привод





В прошлом году бренд Cupra отделился от Seat. Новая модель будет отличаться от Seat Leon Cupra R полным приводом.Автомобиль работает с помощью турбодвигателя TSI, емкость которого 2,0 литра. Вместе с системой полного привода 4Drive и 7-ступенчатым «роботом» DSG они генерируют мощность в 300 лошадиных сил. Универсалу понадобится всего 4,9 сек для того чтоб разогнаться с места до 100 км/ч.Известно, что Leon Cupra R ST попадет в дилерские центры уже в конце марта этого года.