Обновленный Leon Cupra R ST получил полный привод
Cupra готовится к выпуску полноприводного универсала Leon Cupra R ST на Мировой рынок. Об этом сообщил производитель автомобиля.
В прошлом году бренд Cupra отделился от Seat. Новая модель будет отличаться от Seat Leon Cupra R полным приводом.
Автомобиль работает с помощью турбодвигателя TSI, емкость которого 2,0 литра. Вместе с системой полного привода 4Drive и 7-ступенчатым «роботом» DSG они генерируют мощность в 300 лошадиных сил. Универсалу понадобится всего 4,9 сек для того чтоб разогнаться с места до 100 км/ч.
Известно, что Leon Cupra R ST попадет в дилерские центры уже в конце марта этого года.
В прошлом году бренд Cupra отделился от Seat. Новая модель будет отличаться от Seat Leon Cupra R полным приводом.
Автомобиль работает с помощью турбодвигателя TSI, емкость которого 2,0 литра. Вместе с системой полного привода 4Drive и 7-ступенчатым «роботом» DSG они генерируют мощность в 300 лошадиных сил. Универсалу понадобится всего 4,9 сек для того чтоб разогнаться с места до 100 км/ч.
Известно, что Leon Cupra R ST попадет в дилерские центры уже в конце марта этого года.
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 02:11