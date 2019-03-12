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В Ростове-на-Дону владелец расплавившегося Lexus RX получил 1 млн компенсации

В Ростове-на-Дону владелец Lexus RX отсудил у руководства ТК «Горизонт» 1 млн рублей. Мужчина потребовал возмещения материального ущерба за японский внедорожник, расплавившийся и загоревшийся от солнечного блика на автостоянке.
В Ростове-на-Дону владелец расплавившегося Lexus RX получил 1 млн компенсации

26 мая 2018 года ростовский адвокат приехал на своем автомобиле к новому торговому комплексу, припарковался и отправился за покупками. Спустя час его вызвали по громкой связи, попросив вернуться к иномарке. Мужчина увидел дымящуюся машину и рядом с ней охранника с огнетушителем. Изначально предполагалось, что авто загорелось в результате поджога. Однако, как показала экспертиза, внедорожник расплавился и задымился из-за попавшего на него «солнечного зайчика», отбивавшегося от зеркального фасада «Горизонта». В Lexus RX оказалось поврежденным лобовое стекло, хромированные и пластиковые элементы, люк. По оценке специалистов, ущерб, нанесенный владельцу иномарки, составил чуть больше 1 млн рублей.

Пострадавший обратился в Октябрьский районный суд, требуя материальной компенсации от руководства ТК, но в первой инстанции ему отказали. 12 марта поданную заявителем апелляцию удовлетворили. Житель Ростова-на-Дону получил за свой расплавленный внедорожник почти 1,1 рублей.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:01

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