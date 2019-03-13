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Дима Билан отправился на прогулку с костылем и в одном носке

Дима Билан решил в Instagram опубликовать снимок, на котором он изображён на костыле, а также без обуви в одном носке. По словам певца, он рад опять очутиться на свободе, хотя имеют место определённые неудобства, связанные со здоровьем.
Дима Билан отправился на прогулку с костылем и в одном носке

Билану пришлось перенести сложнейшую операцию по причине перелома ноги. Он в течении некоторого времени не мог передвигаться, а также жить в своём привычном ритме. Наконец исполнитель смог выйти на прогулку, а также подышать весенним воздухом. Хотя погода была не самая благоприятная, певец оценил изменения, которые произошли с природой за две недели, проведённые им в больничной койке. Музыкант поделился своей радостью с пользователями Сети. Он выложил в Instagram фото, на котором запечатлён на костыле, а также в одном носке.

Многие выразили свою радость, что артист пошёл на поправку. Они пожелали, чтобы Дима Билан поскорее выздоровел.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:11

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