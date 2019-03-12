Елена Темникова выпустила 6-ти серийный документальный фильм про украденный альбом

Экс-участница группы Serebro в апреле отметит свой 34 день рожденья. Она стала известна после того, как в 2003 году заняла третье место в музыкальном шоу «Фабрика звезд». Исполнительница замужем за Дмитрием Сергеевым, которому родила дочь Александру. Она уверена, что ее новый альбом слил кто-то из участников команды, ведь больше ни у кого не было к пластинке доступа. Еще недавно певица горевала из-за этого события. Нарушители закона начали продавать песни еще до официального запуска продаж в интернете.После случившегося Елена Темникова выпустила об этом 6-ти серийный документальный фильм, в котором передала все чувства, переживания и эмоции, вложенные в этот альбом. Также дала рекламу денежным карточкам и собственному бренду одежды.Звезда написала на своей страничке в Instagram, что ей очень важно быть ближе к поклонникам, и этот мини-фильм показывает все как есть. Ей было очень важно выпустить его как можно быстрее, поэтому на съемки ушло всего 2 недели.