АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung Galaxy S10 и Galaxy S9: Главные отличия флагманов
EUR 74.07 USD 65.77
Курс валют на 13.03.2019

Елена Темникова выпустила 6-ти серийный документальный фильм про украденный альбом

Российская певица Елена Темникова создала мини-фильм о новом альбоме ее песен. Он был украден до официального выпуска.
Елена Темникова выпустила 6-ти серийный документальный фильм про украденный альбом

Экс-участница группы Serebro в апреле отметит свой 34 день рожденья. Она стала известна после того, как в 2003 году заняла третье место в музыкальном шоу «Фабрика звезд». Исполнительница замужем за Дмитрием Сергеевым, которому родила дочь Александру. Она уверена, что ее новый альбом слил кто-то из участников команды, ведь больше ни у кого не было к пластинке доступа. Еще недавно певица горевала из-за этого события. Нарушители закона начали продавать песни еще до официального запуска продаж в интернете.

После случившегося Елена Темникова выпустила об этом 6-ти серийный документальный фильм, в котором передала все чувства, переживания и эмоции, вложенные в этот альбом. Также дала рекламу денежным карточкам и собственному бренду одежды.

Звезда написала на своей страничке в Instagram, что ей очень важно быть ближе к поклонникам, и этот мини-фильм показывает все как есть. Ей было очень важно выпустить его как можно быстрее, поэтому на съемки ушло всего 2 недели.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Вчера, 23:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России врачи изучают технику
Елена Темникова выпустила 6-ти серийный
Показан трейлер игры Immortal Legacy:
Звезда «Титаника» Кэти Бейтс похудела
Сергей Маковецкий рассказал о работе с
Ученые: Глубокие вдохи повышают
Фотошпионы заметили новую гибридную
Бывшая невестка Марии Шукшиной Фрейя
В Сети появились характеристики
NASA: Первым астронавтом на Марсе может
Ученые нашли в жареном картофеле
Ученые: Между размером женской груди и
Бренд Porsche выпустит купе-кросс
В Испании женщину забрали в больницу
Иван Рыжиков разобрался в конфликтах с
«Жизнь продолжается»: Вера Брежнева
Samsung Galaxy S10 и Galaxy S9: Главные
Ученый назвал возможную дату падения на
В Подмосковье грабители убили ветерана
«Беззубая улыбка»: Светлана Лобода в
Звезда «Дома-2» Виктория Боня стала
Suzuki после спортивной версии
Младенцы способны различить смех друзей
В Самаре из мусоровоза выпало тело
Нюша начала тренировки, чтобы
Психолог Татьяна Аюпова уверена, что
В Сети опубликовали первое фото
Эксперты: Цвет глаз связан со здоровьем
Анастасия Костенко зарабатывает с
Дизайн Volkswagen Golf восьмого
Просмотреть все новости