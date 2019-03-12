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Показан трейлер игры Immortal Legacy: The Jade Cipher для PlayStation VR в жанре хоррор

VIVA Games показала дебютный трейлер Immortal Legacy: The Jade Cipher для очков PS VR на презентации PlayStation в Китае. Студия раскрыла 4 минуты геймплея будущего хоррора.
Показан трейлер игры Immortal Legacy: The Jade Cipher для PlayStation VR в жанре хоррор

VIVA Games показала анонсированную в январе Immortal Legacy для VR. Сюжет игры в жанре ужасы разворачивается вокруг китайской легенды. Игроку предложат раскрыть её пугающую правду, разгадав головоломки и устранив врагов. Сражаться нужно будет с мутантами и наёмниками в тёмных коридорах пещеры, как показано в геймплее.

Взаимодействуя с окружением при помощи системы виртуальной реальности, игрок сможет решать те или иные задачи. Immortal Legacy позволит двигаться в любом направлении с обзором на все 360 градусов. Так, проводить атаку можно будет скрытно. Для прямого столкновения, помимо холодного оружия, разработчики предложат гранаты и огнестрел.

В PlayStation Store релиз хоррора назначен на 17 апреля. Immortal Legacy обойдётся в 1400 рублей. Пользователи PlayStation 4 в качестве бонуса за предзаказ смогут получить тему игры и эксклюзивный пулемёт времён Второй мировой.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 22:11

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