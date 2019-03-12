В Москве в стенах школы подрались первоклассник и психолог





У мальчика диагностировали поверхностную травму головы, множественные кровоподтеки и ссадины, а у школьного психолога – ушиб мягких тканей предплечья. По предварительной информации, школьный психолог предприняла попытку разнять двух дерущихся первоклассников. Одного из учеников она за «шиворот» привела в класс, но он оказывал сопротивление. Педагогу не удалось успокоить ребенка – он продолжал проявлять агрессию и драться.О конфликте в одной из школ Москвы рассказали представители ГУ МВД РФ региона. По данному инциденту столичная полиция проводит проверку, опрашивает свидетелей.