В Москве в стенах школы подрались первоклассник и психолог
В одной из школ, расположенных в северо- восточной части Москвы, 11 марта ученик первого класса подрался с одноклассником, а затем вступил в схватку с психологом. В результате пострадали и ребенок, и педагог.
У мальчика диагностировали поверхностную травму головы, множественные кровоподтеки и ссадины, а у школьного психолога – ушиб мягких тканей предплечья. По предварительной информации, школьный психолог предприняла попытку разнять двух дерущихся первоклассников. Одного из учеников она за «шиворот» привела в класс, но он оказывал сопротивление. Педагогу не удалось успокоить ребенка – он продолжал проявлять агрессию и драться.
О конфликте в одной из школ Москвы рассказали представители ГУ МВД РФ региона. По данному инциденту столичная полиция проводит проверку, опрашивает свидетелей.
У мальчика диагностировали поверхностную травму головы, множественные кровоподтеки и ссадины, а у школьного психолога – ушиб мягких тканей предплечья. По предварительной информации, школьный психолог предприняла попытку разнять двух дерущихся первоклассников. Одного из учеников она за «шиворот» привела в класс, но он оказывал сопротивление. Педагогу не удалось успокоить ребенка – он продолжал проявлять агрессию и драться.
О конфликте в одной из школ Москвы рассказали представители ГУ МВД РФ региона. По данному инциденту столичная полиция проводит проверку, опрашивает свидетелей.
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:35