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В Ираке испытали оборудование для подводного вождения на новейших Т-90С

В Ираке военные впервые испытали оборудование, предназначенное для подводного вождения на новейших Т-90С производства РФ. Танк способен преодолевать преграды в воде с помощью специальных воздухопитающих труб.
В Ираке испытали оборудование для подводного вождения на новейших Т-90С

Большая половина Ирака – это пустыни, но есть каналы и реки, которые, во время боевых действий, вероятно, придется форсировать. Благодаря ОПВТ танки смогут справиться с такой задачей, погрузившись на глубину пять метров и передвигаясь по дну до километра. Отечественные Т-90С оснащены специальным оборудованием, обеспечивающим герметизацию и защиту мотора, а также позволяющим боевой машине следовать по заданному маршруту движения.

Если вода проникнет внутрь танка, военные смогут откачать ее вручную. Танки T-90C укомплектованы изолирующими противогазами и спасательными жилетами. Во время военных операций российские боевые машины могут приступать к атаке, оказавшись на суше. Первые танки власти Ирака приобрели в феврале 2018 года. В настоящий момент оружием распоряжается девятая бронетанковая дивизия, считающаяся главной ударной силой сухопутных войск арабского государства.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:40

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