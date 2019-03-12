Создатель снайперской винтовки «Сумрак» начал разработку нового оружия и гиперзвуковых патронов





Владислав Лобаев рассказал, что новое оружие будет обладать уникальными характеристиками. На некоторое время обнулятся достижения в вопросах индивидуальных средств защиты. Кроме того, не возникнет сомнений в успешном нанесении урона легкой бронетехнике врага даже с больших расстояний.В настоящее время рекорд по стрельбе на дальние дистанции (5,5 километров) принадлежит США. Новое достижение может быть зафиксировано только при попадании в цель, установленную на расстоянии 6 километров. Выполнение этой задачи может стать реальностью при использовании гиперзвукового оружия, поскольку обычный патрон с ней не справится.По словам Владислава Лобаева, сейчас предприятие Lobaev Arms, входящее в состав корпорации Lobaev, ведет работу в данном направлении по своей собственной инициативе и за счет внутренних финансовых ресурсов, однако этот процесс не совсем быстрый из-за недостаточных ассигнований.Конструктор выразил уверенность, что, в конечном счете он и его коллеги достигнут успехов в разработке новейшего оружия, хотя бы даже для того, чтобы у американцев появился противовес в этом неофициальном состязании.